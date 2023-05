Ucrania niega relación con los drones del Kremlin, usados supuestamente para intentar asesinar a Putin. ¿Qué dicen?

“Ucrania no ataca al Kremlin porque, por empezar, eso no resuelve ningún problema militar”, expresó un consejero presidencial.

Ucrania negó cualquier relación con el supuesto atentado al Kremlin de este miércoles. Rusia acusa a Ucrania de estar detrás de un atentado con drones para asesinar al presidente Vladimir Putin.

Tras el presunto ataque, la gente se reunió en el domo del edificio del Senado en Moscú. - Foto: REUTERS

“Ucrania no tiene nada que ver con los ataques con drones contra el Kremlin”, declaró en Kiev el consejero presidencial Mijailo Podoliak. “Ucrania no ataca al Kremlin porque, por empezar, eso no resuelve ningún problema militar”, agregó.

Qué dice Rusia

Rusia aseguró que había derribado dos drones ucranianos dirigidos contra el Kremlin, en el centro de Moscú, en un intento de asesinar al presidente Vladimir Putin, a pocos días del gran desfile militar el 9 de mayo, que conmemora la victoria de las tropas soviéticas contra la Alemania nazi.

“Esas informaciones presentadas por Rusia tienen que ser consideradas únicamente como un intento para preparar un contexto” que pueda servir de excusa “a un ataque terrorista a gran escala en Ucrania”, dijo Podoliak.

Un ataque contra el Kremlin “incitaría a Rusia a acciones todavía más radicales contra nuestra población civil”, agregó el consejero del presidente Volodimir Zelenski.

Estos cruces tienen lugar en plenos preparativos de una contraofensiva ucraniana, destinada a reconquistar territorios ocupados por Rusia después de la invasión del país, en febrero de 2022.

“Esas informaciones presentadas por Rusia tienen que ser consideradas únicamente como un intento para preparar un contexto” que pueda servir de excusa “a un ataque terrorista a gran escala en Ucrania”, dijo un consejero presidencial de Ucrania. - Foto: AP

Rusia “tiene mucho miedo al inicio de las ofensivas de Ucrania a lo largo de la línea de frente e intenta de cualquier manera tomar la iniciativa, desviar la atención”, dijo Podoliak.

El Kremlin afirma que el ataque fue un intento de asesinar al presidente Vladimir Putin. - Foto: via REUTERS

El ataque

“Anoche, el régimen de Kiev intentó golpear al Kremlin (...) con dos drones dirigidos al Kremlin” que fueron desactivados “gracias a la utilización de sistemas de radar de guerra electrónica”, dijo la presidencia rusa, en un comunicado.

“Consideramos estas acciones como un intento de acto terrorista y un atentado contra la vida del presidente”, añadió el Kremlin, señalando que el líder ruso no resultó herido.

Un video publicado por algunos medios de comunicación rusos en las redes sociales y por embajadas rusas en todo el mundo, muestra una columna de humo sobre el Kremlin durante la noche. No fue posible verificar inmediatamente esas imágenes con fuentes independientes.

⚡️ Esta noche el régimen de Kiev intentó atacar con los vehículos aéreos no tripulados la residencia del Presidente de Rusia.



Dos vehículos aéreos no tripulados fueron dirigidos contra el Kremlin. Como resultado de la oportuna actuación de los militares y servicios especiales… pic.twitter.com/cOm1iT6aMg — Embajada de Rusia en México (@EmbRusiaMexico) May 3, 2023

Según la presidencia rusa, “no hay ninguna víctima ni ningún daño causado por la caída y dispersión de fragmentos” de los drones sobre el Kremlin.

Si bien en los últimos meses se han estrellado drones en la región de Moscú, esta es la primera vez que una incursión atribuida a Ucrania se produce en el corazón de la capital rusa, situada a unos 500 km de la frontera con Ucrania.

La posible tragedia de la contraofensiva

El jefe del grupo militar privado ruso Wagner, Yevgueni Prigozhin, declaró el domingo que sus hombres, que combaten en Bajmut, al este de Ucrania, carecen de municiones y advirtió que una contraofensiva ucraniana podría ser “una tragedia” para Rusia.

“Nosotros (Wagner) solo tenemos 10-15 % de las municiones que necesitamos”, subrayó el jefe de Wagner en entrevista al corresponsal de guerra pro Kremlin Semyon Pegov.

Prigozhin, que acusa a los altos rangos del ejército ruso de sus carencias, dijo que espera una contraofensiva ucraniana para mediados de mayo.

“Nosotros (Wagner) solo tenemos 10-15% de las municiones que necesitamos”, subrayó el jefe de Wagner en entrevista al corresponsal de guerra pro Kremlin Semyon Pegov. - Foto: REUTERS

“Esta contraofensiva podría ser una tragedia para nuestro país”, advirtió.

El grupo Wagner estuvo en primera línea en los combates alrededor de la ciudad de Bajmut.

Yevgueni Prigozhin se encuentra en conflicto abierto con la jerarquía militar rusa, a la que acusa de no suministrar suficientes municiones a sus hombres y acusó públicamente al ministro ruso de Defensa, Serguei Choigu, en varias ocasiones.

Ucrania afirmó esta semana que sus preparativos con miras a una contraofensiva están llegando a su fin.

El domingo, el gobernador de la región rusa de Briansk, fronteriza con Ucrania, anunció que un bombardeo ucraniano contra un pueblo ruso causó cuatro muertos y dos heridos.

