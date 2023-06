Un hombre se desnudó en la basílica de San Pedro ante la mirada de miles de turistas

- Foto: via REUTERS

- Foto: via REUTERS

Este jueves primero de junio un hombre logró hacer un acto de protesta que llamó la atención de cientos de turistas y visitantes de la basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. El hecho se volvió viral rápidamente, puesto que el hombre logró llegar hasta una zona del altar mayor de la edificación.

Pues bien, el hombre mencionado llegó hasta el Baldaquino de San Pedro, una escultura en medio del altar de la basílica que fue hecha por el escultor Lorenzo Bernini, según recalcó el medio La Nación, mientras que en las redes sociales se puede ver como este sujete, con nada más que un par de medias en todo su cuerpo, se expone ante la mirada de los turistas con un mensaje en su espalda.

Una espesa niebla cubre la Cúpula de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. - Foto: AP

“Salven a los niños de Ucrania”, se podía leer en la espalda del hombre, que posó desnudo para llamar la atención de los visitantes, sin embargo, no duró mucho porque las autoridades del Vaticano actuaron rápidamente para detenerlo e impedir que continuara el acto de exhibicionismo.

Hasta el momento no se ha conocido información detallada sobre el hombre, solamente se ha comunicado que fue detenido por los guardias del Cuerpo de Gendarmería de la Ciudad del Vaticano, quienes primero le pidieron que se vistiera nuevamente y se lo llevaron.

El medio local Il Messaggero, afirmó que el hombre estaría sufriendo de depresión y autolesiones; sin embargo, esta situación no ha sido confirmada por las autoridades.

Es de recalcar que, no es la primera vez que el Vaticano enfrenta este tipo de protestas, aunque las más recientes han sido por parte de activistas ambientales.

🔴 Un hombre se desnudó en la Basílica de San Pedro para protestar por la muerte de niños ucranianos en la guerra 👉 https://t.co/OuIj7Xaa9Q pic.twitter.com/dzD4LMIaqB — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 1, 2023

Vaticano anuncia estatequieto a ‘influencers cristianos’

Las redes sociales se han convertido en una fuente de contenido y conocimiento para la sociedad en general, además de ser un puente directo para denunciar problemas, realizar críticas hacia los gobiernos y personajes específicos, pero también para educar, conocer más del mundo en el que se vive e infortunadamente para desinformar, dividir y generar conflictos.

El Papa Francisco asiste a su audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro el 17 de mayo de 2023 en la Ciudad del Vaticano, Vaticano. - Foto: Getty Images

La iglesia católica, en cabeza del Vaticano, se han ido acoplando al nuevo modelo de la información, a través de aplicaciones, charlas virtuales y poniendo la educación religiosa en varias plataformas digitales para el conocimiento de los creyentes y los no creyentes. No obstante, varios de los contenidos que diversos influencers cristianos comparten en las redes sociales, no son vistos del todo bien por la Santa Sede.

Es por ello que desde Roma, el Vaticano ha hecho un aviso el cual promulga que dichos influencers cristianos que crean odio, confunden a las personas y malentienden las palabras de Jesús, deberían pensar dos veces qué publican y cómo lo publican, ya que el cristianismo llama a ‘crear comunidad’, mas no a dividirla.

El documento oficial que realizó la Santa Sede bajo el nombre de: ‘Hacia una plena presencia’ enfáticamente expone que debe estar alerta de: ‘’Los numerosos perfiles o cuentas que proclaman contenidos religiosos, pero que no participan en las dinámicas relacionales de manera auténtica’'.

La biblia es el libro guía para los cristianos en donde reposan las enseñanzas de Jesús - Foto: Getty Images

También el documento hace un llamado a los religiosos, obispos, sacerdotes y demás miembros activos de la iglesia a comunicar el evangelio como verdaderamente está interpretado, sin juicios y ni pretensiones individuales, expresando: ‘’ Las interacciones hostiles y las palabras violentas y degradantes están en contradicción con el Evangelio’'.

Esta serie de avisos comunicados a través del documento la ha realizado el Vaticano con el fin de prevenir la división en la iglesia, la desinformación sobre lo que verdaderamente expresa el evangelio y para evitar que las redes sociales sean un medio que conlleve al conflicto, la guerra y las peleas entra miembros de la sociedad cristiana y en general.

Sin embargo, a pesar de la crítica realizada, la Santa Sede invita a la comunidad a crear espacios más humanos, empáticos y en actitud de servicio en las mismas redes sociales, además de crear conjuntamente técnicas que sirvan para diferenciar las noticias falsas de las verdaderas, y no caer en radicalismos.

‘Hacia una plena presencia’ también indica las obras y pasos a seguir para crear contenido de calidad que vaya acorde a la predicación del evangelio. El texto asevera que el individuo cristiano está en la facultad de construir y compartir contenido de calidad que vaya en la línea de las enseñanzas de Jesús, y así como se edifica y se habla, también se debe estar abierto a aprender y a escuchar del prójimo.