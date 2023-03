Una despedida diferente: la anciana que cambió su funeral por una curiosa celebración

Una mujer, residente en Londres, a quien los médicos le auguran solo meses de vida tras ser diagnosticada con un cáncer terminal, sorprendió a sus seres queridos con una particular decisión para despedirse de ellos y dejarles un bonito recuerdo antes de partir de este mundo.

A Linda Williams, como fue identificada la mujer de 76 años, al finalizar el 2022 los médicos le dijeron que ya no había mucho por hacer y en cualquier momento su corazón podía detenerse, por lo cual le recomendaban disfrutar sus últimos días al máximo. Ante la noticia, una de las primeras cosas que se le ocurrieron a Williams fue organizar una fiesta, con el fin de poder despedirse de cada uno de sus familiares y amigos.

Linda Williams, fue diagnosticada con un cáncer en fase terminal. - Foto: BBC.

Teniendo en cuenta que sería su último evento, lo hizo por todo lo alto; escogió la temática que más le gustaba e invitó a las personas más cercanas a ella. “Yo nunca estuve en un buen funeral, son eventos miserables, así que decidí que quería una celebración de mi vida”, le dijo a la BBC Linda Williams.

La mujer, quien vive en High Wycombe, una pequeña ciudad al noroeste de Londres, decidió que su fiesta estuviera relacionada con la Batalla de Inglaterra, pues creció cerca de la base Walters Ash, donde solía ver a los aviones sobrevolando su casa. De allí su gusto por los Spitfires (un caza monoplaza británico usado por la Real Fuerza Aérea -RAF- y muchos otros países aliados durante la Segunda Guerra Mundial).

“El tema de mi fiesta era La batalla de Inglaterra, que resultó perfecto porque la década de 1940 gira alrededor de unirse cuando no tienes nada, y sacrificarte para mantener tu libertad”, explicó en el mencionado diario Williams.

El día de la celebración, según medios internacionales, Linda Williams llegó una hora antes al lugar donde se llevaría a cabo la fiesta. Vistió un traje de piloto de la época acorde con la temática e incluso llevaba un paracaídas en la espalda. Sin importar su condición de salud, bailó y disfrutó toda la noche con sus seres queridos.

Linda Williams, tiene 76 años. - Foto: BBC.

“Estaba tan emocionada que llegué a las 6, aunque la fiesta no empezaba sino hasta las 7:30. Mis piernas estaban hinchadas, pero igual logré bailar toda la noche y recibí muchos abrazos amorosos”, agregó la mujer.

Hacia la 1:00 a.m. acabó la fiesta apara Linda Williams, pues sus pies comenzaron a hincharse y tuvo una recaída de salud, que por fortuna en ese momento no pasó a mayores. “No me fui hasta la 1 de la mañana, tenía un subidón de adrenalina, y después dormí durante casi dos días”, concluyó su relato en la BBC.

Actualmente, reseñan los medios internacionales, la mujer se encuentra en su vivienda bajo el cuidado de las enfermeras de la ONG de cuidados paliativos.

Hombre organizó un “funeral viviente”

Rob Hale de 33 años de edad es el protagonista de esta historia, el ingeniero de profesión vive en Thornbury, South Gloucestershire (Inglaterra) y recibió en diciembre del 2022 una dolorosa noticia tras una lucha de casi dos años contra una agresiva leucemia.

Ante la noticia, Rob decidió organizar un “funeral viviente” con el fin de poder despedirse de cada uno de sus familiares y amigos antes de que llegara el fin de su vida.

Rob Hale - Foto: Instagram: @robs_final_dance

El hombre se salió con la suya y el evento se llevó a cabo en Cattle Country Farm Park, en Berkeley, Gloucestershire. Allí llegaron sus familiares y amigos para rendir un homenaje a la vida de Rob, el encuentro contó con un buffet, juegos para los niños.

“Les había dicho a mis padres que quería un evento donde pudiera despedirme adecuadamente de todos y porque a todos los que he conocido desde la infancia todos tienen hijos propios ahora quería llevarlo a cabo en algún lugar donde pudieran venir”, escribió Rob en su cuenta de Instagram.