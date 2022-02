Una mujer es acusada de abuso sexual por nueve menores, a quienes les regalaba vapeadores

Melissa Blair, una mujer de 38 años, enfrenta cerca de 18 cargos de violencia sexual y abuso de menores luego de que nueve de ellos afirmaron haber tenido encuentros sexuales con ella. Los niños estudian en colegios en Englewood, una ciudad ubicada en el condado de Bergen, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Según los informe preliminares entregados por la Policía de los Estados Unidos, la mujer entregaba objetos como vapeadores, chicles y otros ‘regalos’ a los menores con el propósito de convencerlos de tener encuentros sexuales con ella.

De acuerdo con las autoridades del condado, este lunes 28 de febrero se desarrollará la audiencia de imputación de sentencia, la cual no será menor dada la gravedad de los hechos.

El juzgado del condado anunció que dentro del listado de cargos que enfrenta la mujer está el patrocinio de la prostitución, abuso de menores y confiscación de bienes personales, entre otros.

La acusada, hace unas semanas, fue dejada en libertad luego de pagar una fianza de 100.000 dólares (más de 400 millones de pesos colombianos).

Hablan las madres de las víctimas

De acuerdo con los reportes del canal local 9 ABC, en Englewood, las familias no han podido esconder el dolor tras conocerse estos lamentables hechos. “La gente se enfoca principalmente en ella, pero no se dan cuenta de cómo esto devasta a una familia. No sabemos qué hacer ahora. No tenemos idea de cómo seguir adelante con esto”, dijo la madre de uno de los niños abusados.

El expediente del caso señala que los niños abusados son todos estudiantes de una escuela de McMinn y se encuentran entre los 14 y 17 años. En esta misma institución educativa, Melissa Blair también tenía a uno de sus hijos, mientras ella prestaba “labores de apoyo” en grupos de padres de familia.

Niña de 11 años había dejado su casa con la falsa promesa de estudio, ropa y juguetes

Las autoridades lograron el rescate de una menor de 11 años que había sido reportada como desparecida por sus padres días atrás, en la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con los padres de la menor, hace unos días la pequeña dejó su casa y encontraron una nota en la que les decía que se iba a vivir a otro país del mundo con unos amigos que le darían ropa, estudio y juguetes.

Con este engaño, la niña dejó su casa y sus padres reportaron la desaparición ante la Policía para iniciar la búsqueda de la menor en el territorio nacional.

Finalmente, en la noche del lunes 1.° de febrero las autoridades dieron con el paradero de la menor que viajaba en compañía de dos hombres de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con lo relatado por los agentes de la Policía, la niña viajaba en pijama en un bus que cubría la ruta Bogotá-Ipiales, en la salida a Ibagué, hacia el alto de La Línea.

“Mediante promesas de estudio y regalos había sido convencida de abandonar su núcleo familiar y viajar a un país extranjero”, expresó el comandante de la Policía de Ibagué, el coronel Jovani Benavides.

La menor, que viajaba con una maleta con sus pertenencias, fue rescatada por la Policía mientras que los dos hombres fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades para ser judicializados por el delito de trata de personas.

Por su parte, la menor se encuentra bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familia, (ICBF) mientras se resuelve su situación familiar y si puede regresar con sus padres en los próximos días.

Hasta el momento se desconoce cómo la niña fue interceptada por los hombres que le hicieron las falsas promesas, si los conocía personalmente o si el contacto fue hecho por internet.