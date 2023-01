Una mujer gastó todos sus ahorros en una fiesta de cumpleaños y se llevó esta mala noticia

Planear una fiesta de cumpleaños no solo supone esfuerzo, sino la intención para que, por más sencillo que sea el evento, termine en un recuerdo agradable en compañía de los seres queridos y amigos más cercanos. No obstante, a veces por más planeación y tiempo los resultados son inesperados y concluyen en una inversión en vano.

Eso fue lo que le sucedió a una joven de nombre Ángela, quien según quedó compilado en una historia de TikTok, se dedicó a preparar la que esperaba fuera una fiesta ‘inolvidable’, y para la que habría invertido los ahorros de toda su vida. Pero llegado el momento de celebrar, quedó ‘plantada’ casi por la mayoría de los invitados.

La joven habría invitado al menos a 120 personas. - Foto: TikTok @fabygonzzalezz

“Esta es Ángela: invitó a 120 personas a su fiesta, nadie vino (...). Tu ‘like’ confirma tu asistencia. Le echó un buen de ganas en planearla. Ayuden a Ángela a tener un buen cumpleaños”, fue el mensaje con el que Fabiola González compartió el episodio. Por su parte, la protagonista de la historia quedó grabada con una expresión de desconcierto y desilusión.

En el salón destinado para la fiesta había luces y bombas formando un arco; por lo demás, el lugar estaba prácticamente vacío, salvo algunas pocas amigas. La escena conmovió a varios internautas, algunos de los cuales preguntaron dónde llegaban y otros dijeron estar preocupados por cómo se encontraba ahora la ‘homenajeada’.

Algunos internautas expresaron inquietud por cómo se encuentra ahora la cumpleañera. - Foto: TikTok @fabygonzzalezz

“¿Dónde será y la armamos más chida?”, “¿Aún me da tiempo de llegar?”, “Yo hubiera ido y con mi regalo”, “Cuenta conmigo, me apunto para todas las reuniones”, “Como se encuentra Ángela es lo único que interesa”, “Yo me uno a la fiesta. A mí me pasó y sé lo que es”, “Creo que invitaste a los equivocados. Feliz cumpleaños, desde Ciudad de México”.

Ese episodio contabiliza más de 660.000 visualizaciones y unos 62.000 ‘me gusta’ desde que fue compartido hace dos días.

Una fiesta sin ‘amigos’

En agosto del año pasado, un caso similar fue protagonizado en Argentina por Pilar Armijo, quien, con motivo de sus 18 años, organizó una celebración de la que recibió desplantes. Después se enteró que sus ‘amigos’ le dieron excusas para no ir.

“Hoy festejaba mi cumpleaños y estoy viendo historias de mis invitados que no podían venir subiendo historias por si salen a Wana o a Güll. La c... de sus hermanas pedazos de f... Nunca más”, dijo Pilar, de acuerdo con lo recopilado por medios como La Voz del Interior.

se perdieron un cumple rosa muy hermoso, por suerte tengo una familia hermosa que me acompaño💖 https://t.co/Ix62cdNJSV pic.twitter.com/81gQi8fOGw — Pi (@Piliarmijo) August 6, 2022

La ausencia de quienes, pensaba, eran personas cercanas a ella, le generó disgusto, pero no arruinó su día. La argentina agregó que los invitados se habían perdido de una celebración rosa; pero que, afortunadamente, contaba con una familia que no la había dejado sola.

“Somos una familia humilde”

“Yo vivo en Aldao. En total gasté $50.000. Trabajo de niñera y mi sueldo no es ni de la mitad de eso, tuve la ayuda de toda mi familia y me quedaron un montón de cosas pagas que no se usaron. Entre ellas el salón, ya que lo terminé haciendo en casa de mis suegros porque este era muy grande para los que éramos”, aseguró luego Pilar en conversación con Todo Noticias.

El 'desplante' se viralizó en redes sociales. - Foto: Twitter @Piliarmijo

“Mi mamá y mi novio se esforzaron muchísimo para ayudarme y somos una familia humilde, fue todo con trabajo y esfuerzo”, añadió.

La mujer confesó que se sintió desconcertada por la actitud de sus compañeros, a cuyas fiestas aseguró siempre haber asistido. Además, contó que ellos frecuentemente salían a discotecas que están más distanciadas de su vivienda, razón que avivó más las dudas sobre por qué no decidieron disponer el tiempo y compartir su cumpleaños.