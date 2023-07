Uruguay pide disculpas a España por afirmaciones de vicepresidenta en ejercicio

“Flaco favor hacemos al pueblo de Venezuela si no alzamos nuestra voz”: duras de Lacalle Pou, presidente de Uruguay, en Mercosur

“Un lujo de opción. Pero ganó el PP”, subrayó, en alusión al triunfo del Partido Popular (PP) del conservador Alberto Núñez Feijóo, quien, sin embargo, no obtuvo las mayorías necesarias para formar gobierno.

“El PSOE actual NO es el de Felipe González; el sanchismo es el de la Guerra Civil en que predominaba el comunismo y el anarquismo; y si no hubiera implosionado se seguiría admirando el régimen soviético. Stalin fue el inspirador de ese PSOE. Con estudiar Historia se soluciona”, agregó Bianchi.

Las elecciones del domingo pasado en España no dieron una mayoría clara, lo que sumió al país en la incertidumbre y en el riesgo de un nuevo bloqueo político que, de no resolverse en los próximos meses con un acuerdo de gobierno entre varios partidos, desembocaría en la repetición de los comicios.

Los nacionalistas vascos del PNV, por ejemplo, ya anunciaron la noche del lunes que no se sentarán a negociar.

Con menos diputados que el bloque de derecha y extrema derecha, el Partido Socialista (PSOE) de Sánchez (122 diputados) y sus aliados de izquierda radical de Sumar (31), se hallan no obstante en mejor posición de mantenerse en el poder con el apoyo de partidos regionalistas vascos y catalanes, que ya los han sostenido en el pasado.