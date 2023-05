Video | Aeropuerto en Chile desata polémica: pusieron por altoparlante la canción “Por qué no se van” de Los Prisioneros

Disgustados. Así se han manifestado a través de las redes sociales algunos ciudadanos de Chile después de que, a través de las redes sociales se hiciera viral un video captado, al parecer el pasado domingo, en el que se puede apreciar cómo, en la playlist del aeropuerto internacional ‘Arturo Merino Benítez’ de la ciudad de Santiago, sonó la canción “¿Por qué no se van”, de la agrupación Los Prisioneros.

El hecho denunciado generó discordia entre los internautas, al reconocer que esa canción compuesta por la famosa banda de rock chilena es un mensaje creado en su momento en contra de las personas que se sentían insatisfechas con la situación del país, y que basaban sus críticas comparando al país con los resultados o características de otros países.

Internautas en Chile se mostraron disgustados por el uso de la canción "Por qué no se van", en el aeropuerto de Santiago. Acusan que hay un mensaje subliminal para los viajeros. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Si eres artista y los indios no te entienden. Si tu vanguardia aquí no se vende, si quieres ser occidental de segunda mano. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van, no se van del país?”, reza la canción cuyo mensaje en el tiempo actual, y en medio de la crisis política que atraviesa Chile, no fue tomado de la mejor forma por quienes lo escucharon sonando justamente en el aeropuerto.

En redes sociales, en reacción a la publicación del video, algunos usuarios se manifestaron disgustados, al sentir que el mensaje atacaba a los sectores que se han manifestado en contra del actual gobierno de Gabriel Boric, mientras que otros llamaron a que el hecho se tomara con calma acusando que quizá solo se trató de un malentendido, y que quienes se quisieron sentir aludidos lo hicieron.

En medio de la polémica, y con la necesidad de aclarar si en efecto se trataba de un mensaje subliminal para algunos sectores de la población chilena, también se conoció un comunicado expedido por la administración de la terminal aérea en la que se explicó que tal situación no se deriva del interés de mandar un mensaje político particular.

El weon que pone música en el aeropuerto tiene cualquier tino para elegir la canción 😅😅😅 pic.twitter.com/DkvWv7Umq6 — Walter Arrué (@walterarruev) May 14, 2023

Por el contrario, la administración del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, explicó que se trató de una casualidad basada precisamente en que el interés del aeropuerto ha sido conformar playlist para destacar a los artistas locales, siendo Los Prisioneros y esa canción, algunas de las más representativas de la historia musical reciente de ese país.

Con lo anterior, se hizo frente a la acusación del internauta que abrió la puerta de la controversia con la publicación del video, en un post que advertía: “El weon que pone música en el aeropuerto tiene cualquier tino para elegir la canción”.

El aeropuerto precisó que dentro de su catálogo para amenizar los espacios de su terminal aérea, se ha elegido una completa selección de música clásica, que se entremezcla con algunos artistas de la escena local.

La terminal aérea advirtió que no se trata de ningún mensaje subliminal. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En ese mismo sentido, el aeropuerto, a través de su comunicado, precisó que en la conformación de la lista de reproducción que suena en el aeropuerto “hay un 10% de música que viene de las solicitudes de los pasajeros/as a través de las redes sociales”, aclarando incluso que estas son sometidas a algunos filtros para evitar que estas se ven relacionadas con escenarios de incitación al odio o a la discriminación.

En defensa del aeropuerto, también surgieron, según medios chilenos, personas que han destacado que el hecho captado en video no corresponde a una provocación o mensaje subliminal para los viajeros, en tanto ni siquiera fue puesta en la zona de vuelos internacionales, sino, por el contrario, amenizaba una de las salas de vuelos nacionales.