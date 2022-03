Video | Boliviano trató de hacerse pasar como ucraniano para evadir multa por conducir borracho

Ya han transcurrido más de 20 días desde que Rusia, tras la decisión de su presidente Vladimir Putin, inició una invasión sobre Ucrania en la que, según el último reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al menos 690 civiles han perdido la vida. De estos, 97 serían niños.

Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OHCHR), responsable de dar a conocer estas cifras, aseguró que son más de 1.100 las personas que han resultado heridas en medio del conflicto bélico.

Finalmente, el número de refugiados ucranianos que han tenido que dejar su país para evitar, precisamente, ser víctimas mortales de la guerra, ya ascienden a los más de 2,8 millones, de acuerdo con la información de esta organización internacional.

Sin embargo, algunas personas estarían aprovechando esta difícil situación migratoria para intentar solucionar sus propios problemas personales, incluso en territorios tan distantes de Ucrania, como Latinoamérica.

Ejemplo de esto es la escena que protagonizó un hombre en Bolivia, que al parecer conducía borracho. Al ser detenido por las autoridades de ese país, el curioso personaje aseguró que no estaba ebrio, sino que estaba cansado porque había manejado miles de kilómetros intentando escapar de Ucrania.

El hecho se dio en una de las calles de La Paz, sede de Gobierno de Bolivia, y como era de esperarse ha desatado la risa e indignación de los internautas que han podido ver la grabación de esta escena que ronda ahora por redes sociales.

Al parecer, el conductor fue “víctima” de los estragos causados por el exceso de alcohol en su cuerpo, por lo que creyó que podía engañar a las autoridades haciéndoles creer que era ucraniano, aun cuando sus rasgos físicos no dejaban duda alguna de que es originario de América.

“De Ucrania, he venido de la guerra”, fue la respuesta del hombre al ser cuestionado por el lugar del cual venía, no sin antes mostrarse bastante enojado pues no le gustó para nada la forma en que los uniformados lo estaban tratando, ni las formas usadas para hacer que se bajara del vehículo que estaba manejando.

Un boliviano que andaba bien Vladimir Putin, aseguró ser ucraniano para evitar su arresto en un operativo antiBorrachos en La Paz pic.twitter.com/SAE4PsEIPU — Alekx Rodríguez (@alekx_04) March 18, 2022

Soldados muertos en Ucrania

Cabe recordar que además de los civiles muertos y los refugiados identificados por la ONU, las agencias de inteligencia de Estados Unidos también han informado acerca de las bajas de soldados rusos que infortunadamente perdieron la vida en medio de la guerra. De acuerdo con la información, ya se ha registrado más de 7.000 uniformados del Kremlin muertos.

Esta cifra, según las autoridades estadounidenses superaría la de los militares de ese país americano que murieron en las guerras de Irak y Afganistán.

Sin embargo, según un informe de The New York Times, estas cifras podrían ser mayores, teniendo en cuenta que mucha información llega con retraso debido a los problemas de comunicación presentes en el territorio ucraniano.

Por otra parte, el diario estadounidense aseguró que, según información dada por las agencias de su país, en el conflicto bélico están participando alrededor de 150.000 militares rusos, de los cuales entre 14.000 y 21.000 se encuentran heridos.

Esto, de acuerdo con opinión de expertos consultados por este rotativo, podría significar una cosa: las unidades de combate rusas que actualmente se encuentran en batalla están trabajando con un número muy limitado de uniformados.

Sumado a esto, la muerte de tres generales rusos también habría disminuido la moral de los soldados liderados por el gobierno de Vladimir Putin, tal cual lo informaron fuentes rusas y ucranianos, así como miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), de la cual es parte Estados Unidos.