Video: Departamento de Estado filtra primeras imágenes de militares estadounidenses hacia el mar Caribe

Se viralizan en redes sociales las impactantes imágenes del ejército de EE. UU. rumbo a las fronteras venezolanas.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

27 de agosto de 2025, 8:59 p. m.
Fuerza Armada de EE. UU. - Foto de Redes Sociales- Tomada por el Departamento de Estado de EE. UU.
También hacen presencia marineros de la Armada Nacional de EE. UU. pertenecientes a la 22ª Unidad Expedicionaria. | Foto: Foto de Redes Sociales- Tomada por el Departamento de Estado de EE. UU.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer las primeras imágenes relacionadas con el reciente despliegue de buques de guerra que van rumbo al sur del Caribe, con el fin de acercarse a las costas venezolanas.

Contexto: Régimen de Maduro pide ayuda a la ONU por las “amenazas” de Estados Unidos a Venezuela

En las imágenes y videos compartidos desde la base naval de Norfolk, ubicada en el estado de Virginia, Estados Unidos, se pueden apreciar a diferentes integrantes del cuerpo de Infantes de Marina del país norteamericano. Además, también hacen presencia marineros de la Armada Nacional pertenecientes a la 22ª Unidad Expedicionaria.

Fuerza Armada de EE. UU. - Foto de Redes Sociales- Tomada por el Departamento de Estado de EE. UU.
Fuerza Armada de EE. UU. | Foto: Redes Sociales / Departamento de Estados

En medio de las piezas audiovisuales, igualmente se puede distinguir cómo el cuerpo de la fuerza armada de EE. UU. moviliza diferentes materiales e individuos en el buque de transporte anfibio USS San Antonio y en el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, que integran el Grupo Anfibio Listo, según reportó Caracol Radio.

Cada uno de los soldados que protagonizan el video transportaba municiones de largo alcance tipo M795 de 155 mm, las cuales están especialmente diseñadas para enviar fuertes cargas explosivas que generan distintas zonas de fragmentación. El objetivo de este tipo de proyectiles es neutralizar a los rivales y dejar obsoletos los armamentos que estos utilicen.

Contexto: País involucrado en “rescate” de Maduro se pronuncia después de presunto plan para extraerlo de Venezuela

De igual manera, en la pieza audiovisual se pueden apreciar imágenes relacionadas con los diferentes helicópteros, aviones de transporte y aerodeslizadores que despegan y aterrizan en la cubierta de los navíos del tipo San Antonio y Wasp.

Fuerza Armada de EE. UU. - Foto de Redes Sociales- Tomada por el Departamento de Estado de EE. UU.
Fuerza Armada de EE. UU. | Foto: Foto de Redes Sociales- Tomada por el Departamento de Estado de EE. UU.

Todas las imágenes compartidas y difundidas fueron capturadas el pasado viernes 22 de agosto, horas antes del momento en el que los diferentes buques se dispusieran a tomar rumbo hacia el océano Atlántico con destino al sur del mar Caribe, un instante que el Pentágono definió como un despliegue programado.

De igual forma, las imágenes corresponden solamente a uno de los siete buques de guerra y un submarino que inicialmente fueron anunciados como un escuadrón anfibio con rumbo a las costas venezolanas, decisión gestada por la administración del presidente Donald Trump. Posteriormente, la Casa Blanca determinó enviar más naves de este tipo.

Contexto: Venezuela patrullará con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales ante despliegue militar de EE. UU.

Esta ordenanza cumple con los lineamientos bajo los cuales el presidente Trump fue electo y reinstalado en el poder el pasado lunes 20 de enero, con la promesa de instaurar una nueva política de migración y seguridad dentro del país norteamericano.

