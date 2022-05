Video | Hombre se salva milagrosamente de ser aplastado por un camión en Brasil

El vehículo que provocó el accidente no tenía los papeles en regla y contaba con multas pendientes por pagar.

Un episodio “milagroso” vivió un hombre que se salvó de morir debajo de un camión en Fortaleza, Brasil. Las imágenes del accidente están dando la vuelta al continente, tras las fuerza con la que el vehículo de carga golpeó a la víctima que se encontraba en el andén.

El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona, en el barrio Ceará, y difundidas por la Secretaría de Tránsito de Maracanaú, donde se puede ver cómo a plena luz del día, un hombre está esperando frente a una puerta, cuando de repente un camión pierde el control y se sale de la carretera.

En el video se ve como la carga del camión se enreda con las ramas del árbol que está en la acera, lo que causa que el vehículo se levante de la vía y termine cayendo en el andén donde se encuentra el peatón, pero no para ahí, porque al tocar tierra el carro continúa andando y aplastando al hombre contra la pared y las ruedas, por lo que se le ve dando varias vueltas.

Sin embargo, luego de que el carro se detuvo en las imágenes se ve que el hombre continúa moviéndose pero sin afectaciones visibles, incluso, ni siquiera quedó atrapado en el mecanismo del camión, sino que quedó con espacio y libertad.

👀👇Un hombre se salvó de ser aplastado por un camión que perdió el control. El hecho ocurrió en Ceará – Brasil. Te mostramos las imágenes del suceso. pic.twitter.com/ulqOcbjqli — Diario El Poder Py (@elpoderpy) May 25, 2022

“En principio, escuché el impacto del camión golpeando el árbol... Miré hacia un lado y lo tenía delante de mí. Sentí el frente del vehículo encima. La puerta me golpeó violentamente. Por solo se trató de eso”, fueron las palabras de la víctima para medios locales, según recoge La Nación.

“Corrí para atrás porque pensé que la pared [de la vivienda] se me iba a caer encima. Puedo dar gracias a Dios que el contenedor se atoró en la pared. Fue un milagro, realmente fue un milagro. Si no existiera el video, nadie me creería. Pasó demasiado rápido”, continuó agregando sobre el momento en el que temió por su vida.

Por su parte, el director del Departamento Municipal de Tránsito, Paulo Henrique Costa, dio declaraciones a la prensa aclarando cómo sucedió el accidente y expresó que al interrogar al conductor del camión, este no tenía los documentos al día y además, tenía unas cuentas por pagar a las autoridades estatales.

“El camión chocó contra el árbol después de esquivar un automóvil que pasaba. En el video, es posible ver un automóvil blanco que circula por la carretera antes del accidente... Cuando llegamos al lugar, identificamos que el vehículo no contaba con la documentación necesaria para circular. Tenía gran cantidad de multas sin pagar. Tampoco llevaba consigo algunos equipos de seguridad obligatorios para transitar por calles y avenidas”, afirmó el funcionario, asegurando que en medio del accidente donde un hombre pudo morir, el automóvil no estaba reglamentado.

A pesar de los estragos, las autoridades estatales le dieron vía libre al automóvil y a su conductor, con el objetivo de que este hiciera arreglar el vehículo y poner todos los documentos en regla en un tiempo estipulado, de lo contrario entonces sí le interpondrían una restricción severa.

“Le dimos un plazo para que regrese al departamento con los arreglos necesarios y, si no regresa, deberemos de imponerles una restricción”, expresó para los medios locales el funcionario.