Video | Metido en una caneca como si fuera basura, así terminó un ladrón tras ser sorprendido por su víctima

La forma en cómo un hombre reaccionó para que no lo robaran está siendo tendencia continental. El hecho se desarrolló en la zona conocida como José C. Paz, en Buenos Aires, Argentina, cuando un joven vio que un ladrón se estaba llevando su bicicleta, pero en lugar de darse a la pena, corrió, lo alcanzó y luego hizo justicia por su propia mano.

El robo y la respuesta de la víctima quedó grabado y difundido en redes sociales por los testigos del hecho, según el medio local Todo Noticias (TN), el hurto se dio en el barrio Monedita, cuando un joven fue a una peluquería a cortarse el pelo y dejó su bicicleta afuera asegurada, sin embargo, se dio cuenta de que al poco tiempo una persona sospechosa comenzó a pasar por la calle en varias ocasiones.

ATRAPARON AL LADRÓN Y LO TIRARON A LA BASURA. Hartos de los robos y la inseguridad reinante, los vecinos de José C Paz atraparon a un ladrón que venía de robar y lo tiraron a la basura, literal. El delincuente finalmente salió solo del canasto y escapó del lugar. pic.twitter.com/bSd0MawUAY — Paz Morel Quirno (@PazMorelQuirno) May 23, 2023

Pues bien, el hombre se llevó la bicicleta en un momento de descuido, sin embargo, cuando la víctima se dio cuenta, persiguió rápidamente al ladrón, y según recalcó el medio citado, al encuentro comenzó a golpear fuertemente al delincuente por al menos 9 cuadras, al terminar la paliza, la víctima del robo metió a su atracador en una caneca de basura.

“Fue un increíble, pero se hizo justicia porque vio que le robó la bicicleta, era conocido de él, lo siguió, lo enganchó y le dio una paliza increíble”, dijo un testigo del hecho al medio citado, recalcando que la víctima ya conocía al delincuente.

Agregó: “se conocían porque vive a dos cuadras de su casa. Son conocidos. Él lo vio pasar dos veces, la segunda con su bicicleta. Le pegó durante nueve cuadras. Lo alzó de una manera que parecía que lo iba a estampar contra el piso, pero lo metió adentro del canasto”.

El joven ladrón sufrió de fracturas en el tabique, la muñeca y un brazo. - Foto: Getty Images

Mientras que la madre del ladrón reprochó el acto para en entrevista para Mediodía Noticias. “La historia de él es que está perdido en la droga. Está enfermo de la adicción. Yo lo quiero internar, pero la Justicia no me ayuda. Me dice que él ya es mayor y que si no quiere, no se puede. Si yo no tengo 60 lucas no me lo internan”, afirmó la mujer dando un panorama de lo que vive su hijo.

El medio citado resaltó que el joven ladrón sufrió de fracturas en el tabique, la muñeca y un brazo.

Conductor malhumorado estrelló su camión contra bar

Las redes sociales se convirtieron en el escenario a través del cual se ha difundido un video grabado por transeúntes en Argentina, donde captaron la airada reacción de un conductor de camión en ese país que, en medio de una noche de malos tragos, decidió arremeter contra un bar que minutos antes lo había retirado de sus instalaciones por protagonizar hechos bochornosos.

Repudiable comportamiento e conductor en Argentina. - Foto: Twitter/ @InfoSegVial

De acuerdo a lo que se puede observar en el video, el malhumorado conductor del vehículo de carga decidió dañar la fachada del bar en cuestión, pero no quiso hacerlo con puños ni patadas, sino que, por el contrario, decidió emplear para ello el camión que él conduce, y que había dejado aparcado muy cerca del establecimiento de expendio de licor.

al y como se puede ver en el video, difundido a través de las redes sociales por la autoridad vial de ese país, el conductor dispuso el camión frente al establecimiento, y dando reversa con fuerza, y sin importar la presencia de los miembros del cuerpo de seguridad del bar, se decidió a golpear en repetidas ocasiones la fachada del establecimiento, logrando afectar parte de él.

Según precisan las autoridades, el hecho tuvo lugar la noche del pasado domingo; 21 de mayo, en la ciudad de Orense.

El hecho, que detonó el mal genio del conductor, se refirió al cobro de un whisky en el establecimiento, con el cual él no estaba de acuerdo, desatando una trifulca que obligó a que los administradores del negocio le pidieran que se retirara del lugar.

Autoridades debieron llegar al lugar para detener al borracho. - Foto: Getty Images / Gregor Bister

No obstante, la inesperada reacción del conductor surgió, y ahora se ha convertido en la razón de nuevos problemas para el conductor, quien basa su sustento en el negocio del transporte de carga.

Al referirnos a que el problema para el conductor ahora es mayúsculo, se refiere a que, como consecuencia de sus acciones las autoridades correspondientes tomaron cartas en el asunto.

Así, trascendió que la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte de Buenos Aires dispusieron la suspensión de la licencia de conducción del conductor ebrio.