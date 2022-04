Video | Momentos de tensión a bordo de un avión sacudido por fuerte tormenta

La temporada de lluvias en algunos países de Latinoamérica parece que no cesa.

En Argentina quedó consignado a través de una pieza de video el momento de tensión que un piloto tuvo que pasar al tratar de aterrizar un avión en el aeropuerto de Neuquén.

El clima de varios países de América del Sur suele cambiar, por lo que cuando hay lluvias, algunas son fuertes e impactan en diferentes sectores, como la aviación.

Un reciente video, publicado en Instagram por el fotógrafo Sebastián Fariña Petersen, muestra el momento exacto en que un avión se enfrenta a fuertes vientos y una tormenta, con la meta de tocar el suelo. Sin embargo, no fue posible.

Según las recopilaciones, el aborto de aterrizaje del Jet Smart sucedió este lunes 25 de abril a las 4:00 p.m., hora local, en el aeropuerto de Neuquén, ciudad y municipio ubicado en la Patagonia Argentina.

En la pieza de video compartida es posible observar cómo el trasporte aéreo desciende lentamente, como si fuese una pluma, pero a pocos centímetros de tocar suelo firme no logró su cometido. En consecuencia, a pesar de que se movía de un lado al otro y no paraba de tambalearse, tuvo que volver a emprender el vuelo debido a fuertes ráfagas de viento acompañadas de una lluvia que no paraba.

“Lindo día de viento para aterrizar en el Aeropuerto de Neuquén. El vuelo de las 15 de Aerolíneas Argentinas y el Aborto de aterrizaje de Jet Smart de las 16hs”, escribió Fariña Petersen.

Como era de esperar, la pieza audiovisual se entrometió en los sentidos de diferentes cibernautas quienes no dudaron en compartir sus comentarios.

Aparte de caras de asombro y otros emojis, algunos escribieron: “Los pilotos de Aerolíneas son de los mejores del mundo”, “Alguien sabe el nombre del piloto? Le quiero hablar sobre la iniciativa Avengers”, “mil aplausos al piloto de ese vuelo... Impresionante” y “un ídolo el piloto, como siempre, unos genios”, se puede leer en la bandeja de comentarios.

Avión se salió de la pista y casi se voltea

En video también quedó registrado el momento en que un pequeño avión se salió de la pista luego de aterrizar en una pista rural en el departamento de Guainía, en Colombia.

La aeronave, un DC-3 que cubría la ruta Inírida-San Felipe, sufrió una falla después que cumplió con el proceso de aterrizaje y casi se voltea.

En el video, que fue compartido a través de las redes sociales, se puede ver cuando el avión adelanta el procedimiento de aproximación a la pista rural y tras su aterrizaje se produce el incidente.

#ATENCION Un avión DC3 se accidentó al aterrizar en una pista rural en Guainía, cuando cubría la ruta Inírida - San Felipe. La emergencia, que no provocó heridos, quedó grabada en este video: pic.twitter.com/3CKnuBNziM — Ecolecuá (@lorenzolizarazo) April 8, 2022

“El capitán Diego Arias informó que durante el aterrizaje no pudo controlar el avión y se giró a la izquierda, saliendo de la pista. Tanto los pasajeros como los miembros de la tripulación resultaron ilesos”, señaló en otro trino Duván Álvarez al publicar otro video del incidente.

En un segundo video se puede ver la llegada de miembros del Ejército y de los organismos de socorro, entre ellos en ambulancias, para atender la emergencia.

Hoy, en horas de la tarde, un avión DC3 de matrícula HK 5016 se salió de la pista en el aeropuerto San Felipe de Guainía. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la @AerocivilCol inicia las indagaciones. La tripulación y los pasajeros se encuentran ilesos. pic.twitter.com/I95r67Z3wZ — Aeronáutica Civil de Colombia (@AerocivilCol) April 8, 2022

Se observa, además, que el avión DC-3, afiliado a la aerolínea Aliansa, quedó a un lado de la pista y uno de sus tripulantes sale, por sus propios medios, por la puerta de atrás de la aeronave.

En la aeronave viajaban la tripulación y seis pasajeros, quienes resultaron ilesos, como lo confirmó el coordinador departamental de Gestión del Riesgo, Neyder Rentería.

“Inicialmente me dicen que fue por un pinchazo, pero no es del todo claro qué fue lo que ocurrió”, dijo el funcionario al medio regional El Morichal.