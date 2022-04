Video muestra el momento en que un helicóptero se accidentó en México

Este martes 26 de abril se registró una accidente aéreo en pleno aeropuerto internacional en México. Al parecer, aunque ninguna persona resultó herida, el acto sí despertó el miedo y la tensión en medio de los espectadores y los tripulantes, quienes presenciaron cómo el helicóptero se desplomó justo antes de aterrizar. La aeronave pertenece a la Secretaría de Marina mexicana.

El percance se dio justamente al mediodía, cuando la aeronave llegaba al aeropuerto internacional Rafael Buelna, de Mazatlán, proveniente de la base marina ubicada en Guaimas, estado de Sonora. Al parecer, el aparato estaba en medio de la pista, a unos 20 metros del piso, cuando de repente perdió el control y cayó a tierra.

Ante la emergencia, medios locales informaron que ambulancias llegaron a la pista para lograr rescatar a los tripulantes, quienes fueron atendidos por los profesionales de la salud y luego llevados a un hospital cercano donde habrían recibido atención especializada.

Entre tanto, la Marina mexicana informó que ninguna de las cinco personas que estaban a bordo del helicóptero tendría lesiones graves. Se estaría investigando cuáles fueron las causas del accidente, aunque algunas versiones preliminares apuntan a que la aeronave sufrió una falla en el motor.

El helicóptero accidentado es un MI 17, con número de matrícula ANX2221, modelo que es usado por la Fuerza Pública para apoyo a tropas, transporte de suministros, ayuda a civiles en medio de desastres naturales, entre otros. Al parecer, los cinco miembros de la tripulación eran un capitán, un ingeniero de vuelo, un mecánico y un artillero, así como una persona que aún continúa sin identificar, según informó ‘El Financiero’ de México.

Con respecto a las afectaciones en el aeropuerto, se afirmó que el accidente no habría alterado la operación de la terminal aérea. Aunque este sí estuvo cerca de algunos otros aviones, no se llegó a retrasar las salidas y llegadas de otras aeronaves.

Lamentablemente no informan de la caída de un Mi-17 de la Marina Armada de México en Mazatlán. La aeronave había salido de Guaymas. pic.twitter.com/vdONMWp20k — Ulises Gutiérrez R. (@UlisesGtzR) April 26, 2022

AMLO pide investigación del asesinato de la joven Debanhi Escobar

Hay consternación en México luego de que este jueves 21 de abril en la noche la Fiscalía del estado de Nuevo León hallara un cuerpo sin vida en un lugar cercano al hotel Nueva Castilla, zona donde el pasado 9 de abril, en horas de la madrugada, desapareció la joven estudiante de 18 años Debanhi Susana Escobar.

Aunque la Fiscalía lleva a cabo labores científicas para establecer si efectivamente el cuerpo hallado en una cisterna pertenece a la joven, Mario Escobar, padre de la estudiante, dijo que sí.

“Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, los tomos, yo les pedía copias, es mi derecho como víctima. Nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo y exijo justicia y que se aclare por qué desapareció Debanhi”, les dijo a medios mexicanos con la voz entrecortada el padre de la estudiante, a pocos metros del lugar donde fue hallado el cuerpo.

Tras lo anterior, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió este viernes a las autoridades judiciales iniciar una investigación exhaustiva para aclarar cómo ocurrió la muerte de Debanhi Escobar.

“No quede ninguna duda sobre lo que realmente sucedió y es posible siempre aclarar todo, poniendo por delante la verdad. Es no mentir y dar toda la información”, dijo López Obrador este viernes.

En otro video que circula en las redes sociales se observa al papá de Debanhi Escobar llegar al lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida y reclamarle a la Fiscalía por su trabajo. “13 días aquí, cuántas veces estuvieron aquí, cuántas veces”, se escucha decir a Mario Escobar a las afueras del hotel Nueva Castilla.