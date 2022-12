Video | Mujer se salva de ser robada en un bus por ofrecerle de comer al ladrón; esto fue lo que ocurrió

Sofía Rosales, una mujer mexicana e influenciadora, contó la historia de cuándo se salvó de ser robada en un bus de servicio público y todo por ofrecerle de comer al delincuente que perpetró el asalto.

La joven mujer narró con detalles lo ocurrido años atrás, cuando todavía era una estudiante y debía movilizarse en este tipo de transporte para llegar a su escuela. “Fue por allá en el año 2014 o 2016, todavía estaba en la prepa y me había comprado unas mantecadas, me subí al transporte público y pasábamos por un sitio muy oscuro y se subieron como cuatro personas, uno de ellos me empujó. Entonces saqué mis mantecadas, pero el señor que me empujó se me quedó viendo y le ofrecí”, comenzó contando Rosales, sin conocer en ese momento lo que le iba a suceder.

“De un momento a otro comencé a escuchar que el señor al que le di la mantecada gritaba celulares y carteras, entonces saqué mi iPod Touch, de esos que ya no existen, se lo entregué y me dice, no tú no y gracias por la mantecada, y así me salvé de ser asaltada”, contó entre risas la carismática mexicana.

Sin embargo, según su relato, los pasajeros del bus se cuestionaron del por qué los ladrones no la robaron a ella, creyendo que podría ser una cómplice; sin embargo, ella enfatizó que fue porque le regaló una mantecada a uno de los delincuentes.

Impresionante video de robo “en manada” a pasajeros de un bus en Barranquilla, Colombia

Un video de un impresionante atraco masivo a unos pasajeros en un bus de servicio público en la ciudad de Barranquilla tiene en alerta y en asombro a las autoridades y a la comunidad. Al menos siete sujetos se subieron al vehículo a la altura de Malambo, en el área Metropolitana de la ciudad, y en cuestión de segundos le arrebataron topo tipo de pertenencias a los usuarios.

Atónitos, consternados y en asombro, se ve en las imágenes las caras de los pasajeros que esperaron hasta que el último de los delincuentes se bajara para reaccionar a lo que estaba pasando. Todo quedó grabado en la cámara de seguridad del articulado y fue revelado este lunes 28 de noviembre, pese a que la fecha del registro es del lunes 21 de noviembre.

La grabación dura casi un minuto, pero en realidad el robo se tardó tan solo unos 20 segundos, pues rápidamente los delincuentes recorrieron de adelante hacia atrás el bus y algunos se bajaron por la puerta trasera y otros por la puerta delantera, sin que nadie pudiera hacer nada.

Casos como estos, de atracos masivos, fleteos a plena luz del día y hurtos en manada, se vienen presentando desde hace meses, en repetidas ocasiones en la ciudad de Barranquilla y paradójicamente han quedado grabados en las cámaras de seguridad que han sido instaladas para evitar la delincuencia.

Otro caso que circula en redes sociales fue un atraco a los comensales en un restaurante del cual no se especifica su ubicación dentro de la ciudad, pero en las imágenes se observa cómo dos delincuentes, uno de ellos armado, entran hasta la terraza del lugar y amenazan a los clientes despojándolos de dinero, celulares y prendas.