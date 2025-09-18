Este jueves, 18 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional compartió a través de su cuenta oficial de X un video de la interceptación de una narcolancha.

Las imágenes muestran cómo se ejecutó la operación Víbora, la cual se llevó a cabo en medio del océano Pacífico. El contenido difundido fue captado mediante la bodycam de uno de los agentes que participó en la misión.

Las imágenes inician en el navío perteneciente a la Guardia Costera de Estados Unidos, en el que se transportaban al menos cuatro agentes de la fuerza armada del país norteamericano.

CARTEL CRACKDOWN.



Operation Pacific Viper continues @USCG’s efforts to protect the Homeland, counter narco-terrorism and disrupt the Transnational Criminal Organizations and cartels seeking to produce and traffic illicit drugs into the United States. pic.twitter.com/OpI01rTOuh — Homeland Security (@DHSgov) September 18, 2025

El video comienza mostrando un pequeño trayecto que realizó la lancha en medio del océano Pacífico, donde los agentes ordenaron a una embarcación azul claro detenerse de inmediato.

En ese instante, la Guardia Costera logró acercarse a corta distancia del vehículo al cual estaban persiguiendo, por lo que los agentes no dudaron en saltar y sacar sus armas para intimidar a los tripulantes.

De inmediato inmovilizaron a los perseguidos: tres personas se encontraban dentro de la lancha, la cual fue identificada como un vehículo de narcotraficantes.

La publicación fue acompañada de un mensaje en el que se resaltaba “los esfuerzos del gobierno para proteger la patria, contrarrestar el narcoterrorismo y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y los cárteles que buscan producir y traficar drogas ilícitas hacia los Estados Unidos”.

Múltiples medios de comunicación afirman que esta operación fue un golpe directo al Cartel de los Soles, una organización narcoterrorista de origen venezolano. Su nombre se origina en las medallas e insignias de los altos mandos del ejército de ese país, quienes, según la Casa Blanca, son parte de la estructura criminal.

Adicionalmente, la cadena Fox News informó que la operación permitió la incautación de 5.000 libras de cocaína y, de igual forma, la captura de aproximadamente 60 presuntos narcoterroristas.

Esta es una de las primeras imágenes que se conocen de las operaciones militares de Estados Unidos en la costa del Pacífico, puesto que los recientes movimientos y despliegues de embarcaciones, aviones e incluso un submarino militar han tenido lugar principalmente en el Caribe, en zonas cercanas a la frontera venezolana.