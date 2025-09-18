Suscribirse

Mundo

Video revela impactante captura de narcolancha: 60 detenidos y un duro golpe al Cartel de los Soles

El operativo Víbora interceptó una narcolancha en el Pacífico decomisando 5.000 libras de cocaína.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

18 de septiembre de 2025, 10:51 p. m.
Embarcaciones de droga son monitoreadas por la Guardia Costera
Embarcaciones de droga son monitoreadas por la Guardia Costera | Foto: @USCGSoutheast

Este jueves, 18 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional compartió a través de su cuenta oficial de X un video de la interceptación de una narcolancha.

Las imágenes muestran cómo se ejecutó la operación Víbora, la cual se llevó a cabo en medio del océano Pacífico. El contenido difundido fue captado mediante la bodycam de uno de los agentes que participó en la misión.

Las imágenes inician en el navío perteneciente a la Guardia Costera de Estados Unidos, en el que se transportaban al menos cuatro agentes de la fuerza armada del país norteamericano.

El video comienza mostrando un pequeño trayecto que realizó la lancha en medio del océano Pacífico, donde los agentes ordenaron a una embarcación azul claro detenerse de inmediato.

En ese instante, la Guardia Costera logró acercarse a corta distancia del vehículo al cual estaban persiguiendo, por lo que los agentes no dudaron en saltar y sacar sus armas para intimidar a los tripulantes.

De inmediato inmovilizaron a los perseguidos: tres personas se encontraban dentro de la lancha, la cual fue identificada como un vehículo de narcotraficantes.

Contexto: El presidente Donald Trump se burla del hundimiento de la segunda narcolancha y hace importante amenaza

La publicación fue acompañada de un mensaje en el que se resaltaba “los esfuerzos del gobierno para proteger la patria, contrarrestar el narcoterrorismo y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y los cárteles que buscan producir y traficar drogas ilícitas hacia los Estados Unidos”.

Múltiples medios de comunicación afirman que esta operación fue un golpe directo al Cartel de los Soles, una organización narcoterrorista de origen venezolano. Su nombre se origina en las medallas e insignias de los altos mandos del ejército de ese país, quienes, según la Casa Blanca, son parte de la estructura criminal.

Adicionalmente, la cadena Fox News informó que la operación permitió la incautación de 5.000 libras de cocaína y, de igual forma, la captura de aproximadamente 60 presuntos narcoterroristas.

Contexto: La Guardia Costera de Estados Unidos sigue de cerca el tráfico de droga desde Colombia y Venezuela, así opera la fuerza militar marítima en la región

Esta es una de las primeras imágenes que se conocen de las operaciones militares de Estados Unidos en la costa del Pacífico, puesto que los recientes movimientos y despliegues de embarcaciones, aviones e incluso un submarino militar han tenido lugar principalmente en el Caribe, en zonas cercanas a la frontera venezolana.

Todos estos movimientos se han originado tras el regreso al poder del presidente Donald Trump, quien asumió su segundo mandato con la bandera de fortalecer la seguridad nacional de Estados Unidos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump arremete contra el juez colombiano Juan Merchán y amenazó que “pagará un precio muy alto por sus acciones”

2. Revés para el Gobierno Trump: Juez bloquea plan para deportar menores guatemaltecos desde EE. UU.

3. Video revela impactante captura de narcolancha: 60 detenidos y un duro golpe al Cartel de los Soles

4. Gustavo Petro afirmó que quiere que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente en 2026: “No hay otro camino”

5. Fuego amigo en el Pacto Histórico: “Qué mentiroso es. Esto es tramposo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás MaduroDonald TrumpIncautación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.