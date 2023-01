Video | “Rusia, escucha, queremos que intervengas”: manifestantes en Perú piden ayuda de Vladimir Putin

Perú sigue sumergido en una crisis política y social tras la destitución de Pedro Castillo de la presidencia y la llegada al poder de Dina Boluarte, a quienes los manifestantes le piden su renuncia inmediata.

Las protestas ya han cobrado la vida de más de 50 personas en todo el territorio peruano y con el paso de los días se sigue incrementando la violencia entre ciudadanos y fuerza pública.

En medio del desespero, los manifestantes claman por la ayuda del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien inició una invasión a territorio ucraniano en 2022.

“Rusia, escucha, queremos que intervengas”, es el canto de los peruanos que piden la intervención de ese gobierno en su país.

Resulta que Puno no es el Perú; es Rusia. pic.twitter.com/DVaftbOCDt — Christopher de Alegría (@calegriav) January 25, 2023

Esta no fue la única voz que pidió la ayuda del presidente ruso. En otro video se pudo ver claramente una pancarta que pedía de manera directa la ayuda del mandatario que hoy está aislado del mundo por cuenta del conflicto que desató en febrero del año pasado.

“Putin auxilio, nos están matando por defender nuestra patria”, se lee en el mensaje que llevaban los manifestantes por las calles peruanas.

Las imágenes y videos han causado curiosidad y risas entre los peruanos, quienes no pueden creer que los mismos ciudadanos pidan la ayuda de un país que se encuentra en un conflicto bélico que podría desencadenar una guerra mundial.

Rusia reacciona ante palabras del presidente Gustavo Petro

Aunque desde Rusia no se han pronunciado sobre este pedido del país latinoamericano, sí lo hicieron ante las palabras del presidente colombiano, Gustavo Petro.

La Embajada de Rusia en Colombia valoró que el mandatario rechazara enviar a Estados Unidos el equipamiento ruso con el que cuenta el Ejército Nacional. Lo hizo mediante un comunicado de prensa.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que no enviará armamento a Ucrania - Foto: Presidencia

Según el mandatario colombiano, Estados Unidos le pidió el armamento para hacerlo llegar a Ucrania, que combate con Rusia desde febrero de 2022, pero él se negó a hacerlo, como lo afirmó durante la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe (Celac), que se desarrolló en Argentina. En el evento fue enfático en afirmar que Colombia no entregará armas rusas a Estados Unidos.

“Me pidieron que para solucionar el problema de nuestra incapacidad de sostener esos elementos activos, se los entregásemos y que ellos se los llevaban a Ucrania”, sostuvo el presidente Petro el pasado 24 de enero en la Celac.

Presidente Gustavo Petro en la Celac en Argentina - Foto: Presidencia

El jefe de Estado además comentó: “Yo dije a Estados Unidos que nuestra Constitución tiene como orden en el terreno internacional, la paz. Se quedará como chatarra en Colombia, no entregamos las armas rusas para que se las llevaran a Ucrania y seguir una guerra. No significa que no estemos preocupados por una agresión, nosotros ya como movimiento político incentivamos que en el Tratado de Roma, del que no hace parte ninguno de ellos, la Corte Penal Internacional elevará a delito internacional la agresión”.

📢 Valoramos mucho las declaraciones del Presidente Gustavo Petro de que los equipamientos militares rusos utilizados por el Ejército Nacional🇨🇴 no serán entregados a Ucrania.

Consideramos que tal postura es realista y corresponde plenamente a los intereses nacionales de Colombia pic.twitter.com/SosF8dAMy5 — Rusia en Colombia (@RusiaColombia) January 25, 2023

A propósito de las declaraciones del primer mandatario de Colombia, la Embajada de Rusia expuso: “Valoramos mucho las declaraciones del presidente Gustavo Petro de que los equipamientos militares rusos utilizados por el Ejército Nacional no serán entregados a Ucrania. Consideramos que tal postura es realista y corresponde plenamente a los intereses nacionales de Colombia”.