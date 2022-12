Video | Santa Claus casi se cae de un trineo en pleno show; por poco deja ‘sin navidad’ al mundo

Desde finales de noviembre y lo que va corrido de este mes, se han llevado a cabo diferentes eventos con motivo de la Navidad y Año Nuevo. Algunos encuentros han marcado reuniones familiares, de amigos o las tradicionales fiestas que varias empresas suelen hacer anualmente.

Diferentes actos han buscado también el deleite del público en algunos parques u otros espacios abiertos. Sin embargo, no siempre este tipo de celebraciones, por más preparación que se haya invertido, terminan de la manera esperada y pueden estar a punto de acabar en tragedias.

Un caso similar se desarrolló en México, en el Parque Guanajuato Bicentenario (PGB), donde el protagonista fue Santa Claus (en otras partes mejor conocido como ‘Papá Noel’). En pleno show, este personaje icónico de diciembre estuvo a punto de caerse de un trineo durante una de sus presentaciones.

La atracción se denomina “El vuelo de Santa” y, en un comienzo todo marchaba sin contratiempos, hasta que en mitad del recorrido el vehículo se detuvo repentinamente y Santa quedó suspendido en el aire. El momento fue compartido en TikTok y en el video difundido se escucha a alguien decir: “Se está cayendo”.

Arnés evitó una tragedia

Milenio aseveró que el arnés que llevaba puesto el hombre evitó que cayera al vacío y todo terminara en un infortunio. Su recorrido es uno de los actos más esperados por grandes y pequeños que, según otros medios como Telediario, puede apreciarse nuevamente el 22, 23 y 25 de diciembre sobre las 7:30 p. m.

El costo para acceder al lugar rodea los 100 pesos (unos $24.000 en moneda colombiana) de lunes a jueves. Su programación también abarca de viernes a domingo, con una variación en la entrada a 125 pesos. En redes sociales algunos usuarios no pasaron por alto el incidente.

“Ay, no. Yo apenas voy a ir a verlo, casi y no alcanzo. Pobre, qué bueno que está bien”, “Santa no volvió a ser el mismo”, comentaron algunos, mientras que quien compartió el video dejó en la descripción: “Casi nos quedamos sin ‘Merry Christmas’”.

Incendio en fiesta de Navidad

Como ‘héroes’ fueron calificado los meseros de un reconocido restaurante en Mayfair, Londres (Reino Unido) cuando salvaron a 300 personas que quedaron atrapadas en un incendio. Las llamas se extinguieron rápidamente por el lugar y, según los informes preliminares, se desataron por culpa de un adorno navideño, adherido a una bebida.

“Eso es lo que creemos que es la causa del incendio. Creemos que fue una bengala en una bebida que luego encendió un árbol de Navidad real (...) Esto muestra los peligros de las llamas alrededor de los árboles de Navidad, ya sea que esté en un local comercial o en su casa”, dijo un vocero del equipo de bomberos a Daily Mail sobre las posibles causas.

The Telegraph informó que las autoridades recibieron un llamado de alerta sobre las 9.40 p.m. (hora local). Una vez fueron puestos en conocimiento, se desplegaron cinco camiones y más de 30 bomberos de estaciones como Lambeth, Soho, Kensington y Chelsea.

En TikTok y Twitter fue compartido el momento del caos por @imjustbait. En al menos dos clips quedó captado cuando los asistentes al restaurante empezaron a evacuar, mientras buscaban cuanto antes encontrar la salida. Las llamas alcanzaron incluso el techo y dejaron solo a dos personas con heridas leves.

“En Mayfair ve a los comensales corriendo para escapar. Había alrededor de 300 personas en el restaurante en ese momento. Creo que debemos decirle bien hecho a #mnky_hse por evacuar a todos y prevenir un desastre grave”, comentó Martin Murray, propietario de un club nocturno sobre el incidente.