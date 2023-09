Video | Trágico accidente en un parque de diversiones dejó gravemente herida a una mujer en Brasil

Algunas personas acuden de forma inmediata a socorrerla, mientras que otras se encuentran en shock por lo que acaba de suceder. La mujer seguía en la silla voladora, al tiempo que no presentó ninguna reacción cuando intentaron prestarle ayuda.

Ante lo sucedido diferentes usuarios de X han expresado su temor y molestia, especialmente porque aseguran que no es la primera vez que ocurren accidentes de este tipo en un parque de diversiones.

“Siempre me parecieron super peligrosas e inestables”, “Sigo diciendo que esos juegos mecánicos son masoquismo puro”, “Odio estas sillas voladoras. Un pensamiento para la víctima con la esperanza de que salga de él”, “Por eso no hago cosas así”, “Que horror y que falencia por parte del parque al no dar la garantía de seguridad. ¡Son asesinos!”, son algunos de los comentarios.