Video | ‘Youtuber’ pregunta por el peor país para vivir de Latinoamérica y muchos responden “Colombia”

La percepción de los colombianos a nivel internacional ha sido una lucha constante, tanto por las compañías de turismo y Marca País de parte del Gobierno, como por los compatriotas que salen frecuentemente del país y que, en algunas ocasiones, son confrontados con comentarios mal intencionados por parte de extranjeros.

Pues bien, aunque esta situación no pasa todo el tiempo, sí quedó expuesta en un video que grabó un creador de contenido, que se identifica como Iván Adler, quien viajó hasta España y en Barcelona hizo una encuesta sobre la percepción que tenían estas personas sobre las naciones de Latinoamérica, preguntando cuál era el país que tenía la peor calidad de vida en esta subregión del continente.

Ecuador y Brasil también fueron considerados como países peligrosos. - Foto: You tube: @IvanLatinoamerica

En el video, que dura más de 14 minutos, uno de los países que se menciona es Colombia, que es criticado por los manejos del Gobierno, el narcotráfico, además de la inseguridad. Aunque se mencionan otras naciones como México, Argentina, Nicaragua, Venezuela, entre otros.

Sin embargo, una de las críticas que llamó la atención fue sobre Colombia, en la que un señor de avanzada edad indica que, aunque le gusta el país, no estaría dispuesto a vivir en él, esto por la inseguridad que se vive a diario.

“Me inclinaría por uno que me encanta, pero como he estado y lo he conocido, no viviría ni aunque me paguen, es Colombia”, resaltó el señor con firmeza y agregó: “lo que me encantaban eran las colombianas. Lo que no me gustaban eran los colombianos”, dijo mientras todos a su alrededor se reían.

“Los colombianos te ven un reloj aquí (señala su muñeca) y te quitan el brazo”, concluyó su opinión el español, resaltando que, a pesar de lo bien que lo pasaba con las mujeres del país, tuvo malos momentos por la inseguridad en el país con los hombres nacionales.

Hombre evita un robo con sonidos de disparos

El momento y lugar donde puede desarrollarse un robo, sea o no con violencia, es tan incierto como lo es la manera en que las víctimas potenciales van a reaccionar. Algunas buscan salvaguardar su vida por encima de lo que sea y prefieren no oponer resistencia, mientras otras enfrentan el peligro, aun desconociendo si el victimario está armado.

Ninguno de los dos casos anteriores aplica para un brasileño, cuya ‘astucia’ para evitar ser víctima de los delincuentes volvió a viralizarse en los últimos días, pese a que los hechos ocurrieron en 2019. Aunque el robo frustrado está ‘ad portas’ de cumplir cuatro años, la manera en que un hombre salió invicto volvió a llamar la atención de los internautas.

Una ráfaga de 'disparos' llevó a que varios sujetos partieran a correr, en medio de un intento de robo. - Foto: YouTube / Cimerian (captura de video) A.P.I.

El video, de no más de un minuto, se registró a las 4:32 de la tarde del 30 de marzo de ese año, cuando un carro gris se estacionó justo enfrente de otro vehículo que iba en dirección contraria y se bajaron dos sujetos armados que intentaron despojar al conductor de su propiedad.

Aunque para decidir cómo responder le jugaba en contra, la víctima potencial no necesitó más tiempo para que los sospechosos salieran corriendo. Al respecto giran varias teorías.

Una de ellas es que el conductor activó un sonido ficticio de disparos que, como si de una película de acción se tratara, derivó en que los sujetos armados creyeran que era real y empezaran a buscar dónde resguardarse. La ráfaga de detonaciones no solo llevó a que los dos sujetos iniciales huyeran, sino que lo hicieron sus compañeros que aguardaban dentro del otro carro.

El intento de atraco tuvo lugar en Brasil en 2019. - Foto: YouTube / Cimerian (captura de video) A.P.I.

El afán por salir corriendo y evitar ser ‘impactados’ por alguna bala no les dio tiempo siquiera de cerrar la puerta del vehículo en el que inicialmente se trasladaban. Entre tanto, el conductor que –supuestamente– activó el peculiar sonido no esperó un minuto más antes de retroceder y tomar otra ruta.