¿Viruela del mono llegó a Perú? Refuerzan vigilancia en aeropuertos y puertos

Perú reforzó su vigilancia en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos debido al incremento de casos de la viruela del mono en distintos países y el alto riesgo de importación de la enfermedad, informó el domingo el Ministerio de Salud.

“Lo primero es estar alerta con la identificación de los casos y sobre todo la información de las personas que vienen de otros lugares, principalmente de las zonas donde hay casos o de zonas endémicas de África”, dijo a la prensa el director de Vigilancia en Salud Pública, César Munayco.

Munayco indicó que los pasajeros extranjeros, provenientes de países como España, Canadá, Estados Unidos, Argentina, zonas endémicas de África, entre otras naciones con casos confirmados, “deberán llenar una ficha con el objetivo de que el ministerio pueda realizar el seguimiento respectivo”.

El especialista explicó que generalmente “los casos llegan en periódico de incubación, es decir, pueden llegar sin síntomas y recién cuando entran al país puedan presentarlos”.

Perú emitió una alerta epidemiológica el 20 de mayo en los centros de salud públicos y privados de todo el país con el fin de que identifiquen, notifiquen e investiguen posibles casos importados de viruela del mono.

Se trata de una enfermedad infecciosa causada por un virus transmitido a los humanos por animales infectados. La transmisión de persona a persona es posible, pero se considera poco común.

La enfermedad se identificó por primera vez en humanos en 1970 en la República Democrática del Congo, actualmente es considerada endémica en una docena de países africanos.

Su aparición en países no endémicos preocupa a los expertos. Hasta el momento, los casos confirmados en regiones no endémicas son generalmente benignos y no se han reportado muertes.

La viruela del mono invade Europa

Más de 19 países no africanos, entre los que se incluyen Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido y Bélgica, reportaron casos de la enfermedad en las últimas semanas.

Reino Unido es, hasta el cierre de esta edición, el país en donde más casos se confirmaron de la enfermedad (71) y en el primer lugar en el que se encendieron las alarmas sanitarias hace unas semanas.

La aparición de este brote, según informan las autoridades sanitarias de la Unión Europea, se debe a la asistencia de las personas que ahora están contagiadas a fiestas masivas en las que tuvieron alto contacto con la enfermedad. El doctor David Heymann, que estuvo en la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó que es probable que esta enfermedad se haya transmitido por “el contacto sexual” entre personas que asistieron a estas fiestas masivas, celebradas principalmente en España y Bélgica.

En el caso de los contagios en Alemania y Reino Unido, por ejemplo, todos los infectados afirmaron haber asistido a alguna de estas fiestas.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas de la enfermedad normalmente incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares e inflamación de los ganglios linfáticos.

Tres días después de la aparición de la fiebre se registran erupciones en la piel, mayormente en manos y pies, pero también en zonas como el pecho, la espalda e incluso la cara. Estas erupciones pueden o ser planas o pueden tener relieve y, en algunos casos, estar llenas de líquido.

Junto con la aparición de estas erupciones, la inflamación de los ganglios linfáticos también es uno de los indicadores que tiene el cuerpo para notificar la enfermedad. Los síntomas suelen desaparecer luego de dos o cuatro semanas sin ningún tratamiento.

El contagio de esta enfermedad se da, especialmente, por el contacto con la piel de algún infectado o alguna de las erupciones.

Asimismo, es normal que, debido a las bajas condiciones sanitarias de algunos de los países africanos donde es endémica la enfermedad, una persona pueda contagiarse por el contacto con sábanas o ropa de alguna persona infectada por la viruela.