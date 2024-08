Viruela del mono vuelve a amenazar al mundo: OMS convoca a reunión de emergencia para tomar decisiones globales

Aumento de casos en África

“El número de casos notificados en los primeros seis meses de este año coincide con el número notificado en todo el año pasado, y el virus se ha propagado a provincias que anteriormente no estaban afectadas”, explicó el doctor Tedros en rueda de prensa este pasado miércoles. Hasta 15 países han confirmado brotes.

Uganda y otros países confirman primeros casos