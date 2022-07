Vladimir Putin asegura que Rusia no ha tomado en serio el conflicto | ¿Por qué?

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, celebró una reunión que fue transmitida a través de la televisión nacional durante la noche del 6 de julio, con los mandatarios estatales y todos los diputados del país, y sorprendió que en sus palabras afirmó que su país no había comenzado “en serio” un conflicto con Ucrania, una provocación a la comunidad internacional para que “intentaran” derrotarlo.

“Hoy escuchamos que quieren derrotarnos en el campo de batalla. Bueno, ¿qué puedo decir? Que lo intenten”, indicó Putin en medio de su reunión, mientras hablaba sobre presuntas opresiones y manipulaciones de Occidente en contra de la libertad de expresión, la soberanía de otros países e imposición del “liberalismo totalitario”.

“Ya hemos escuchado mucho que Occidente quiere luchar contra nosotros ‘hasta el último ucraniano’. Esto es una tragedia para el pueblo ucraniano, pero parece que todo va a esto”, continuó afirmando el líder ruso, haciendo referencia a la guerra contra Kiev, afirmando que cada que se prolongara el conflicto, era más grande la tragedia para esta población.

Y concluyó su comentario con la frase: “Pero todo el mundo debería saber que, en general, aún no hemos comenzado nada en serio”, haciendo énfasis en que la muerte de cientos de personas desde el 24 de febrero que comenzó la guerra hasta julio, con los múltiples ataques a refugios y lugares donde residían civiles, así como el uso de su armamento más pesado no nuclear, no serían parte del daño “serio” que podrían causar.

Con respecto a las negociaciones de paz, Vladimir Putin indicó que por el momento sí están disponibles para entablar el diálogo. Sin embargo, a reglón seguido advirtió que entre más pasara el tiempo y se agravara el conflicto sería más complicado continuar con las negociaciones para terminar la guerra.

“Al mismo tiempo, no nos negamos a negociar conversaciones de paz, pero aquellos que se niegan deben saber que cuanto más avancemos, más difícil será para ellos negociar con nosotros”, afirmó en su intervención Putin.

“Putin es capaz de hacer lo peor para pasar a la historia”: Serguéi Jirnov

Hasta 1992, Serguéi Jirnov era un espía ruso destinado en Francia. Tres décadas después acapara las entrevistas de televisión, donde critica al presidente Vladimir Putin afirmando que es capaz de hacer lo peor para “pasar a la historia”.

El camino de este exagente de 61 años se ha cruzado en cuatro ocasiones con el de quien se convertirá en poderoso jefe de Estado de la Federación de Rusia. Un hombre que “desprecia”, según afirma en el libro “L’engrenage” (’El engranaje’), publicado en Francia en junio.

Putin “es ruso como yo, pero encarna todo lo que no me gusta: el cinismo, la mentira, la falta de empatía, la brutalidad”, advierte desde las primeras páginas del libro.

La primera vez que coincidió con él, cuando era un simple estudiante, Jirnov afirma haber sido “torturado psicológicamente” por el que en ese entonces sería futuro presidente, ya en la KGB, porque había hablado demasiado tiempo en francés con un extranjero durante los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980.

“Vi a este hombrecito que quería a cualquier precio (...) hacer de mí un espía francés o un disidente para avanzar en su carrera”, explica a la AFP.

Pero Putin fracasa. Jirnov, hijo de científicos y brillante estudiante, entra en 1984 en el instituto Andropov, la escuela de élite de la KGB, donde vuelve a cruzarse con el futuro mandatario, de orígenes más modestos.

*Con información de la AFP.