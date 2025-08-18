Suscribirse

Mundo

Volodímir Zelenski insta a Donald Trump a instaurar “la paz por la fuerza” contra Rusia

El presidente de Ucrania declaró que se centrará en discutir la obtención de garantías de seguridad para su país.

Redacción Mundo
18 de agosto de 2025, 4:50 p. m.
Volodimir Zelenski llegando a Turquía.
Volodímir Zelenski se encontrará este lunes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Foto: Anadolu via Getty Images

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, instó este lunes al mandatario estadounidense, Donald Trump, a instaurar “la paz por la fuerza” frente a Rusia.

Utilizando el lenguaje del propio presidente estadounidense y antes de una reunión de alto nivel en la Casa Blanca, Zelenski sostuvo que “Rusia solo puede ser obligada a alcanzar la paz por la fuerza, y el presidente Trump tiene esa fuerza”.

Contexto: Estados Unidos anuncia que ha pactado con Rusia “robustas garantías de seguridad” para Ucrania

“Tenemos que hacer todo correctamente para que la paz se instaure”, escribió Zelenski en X. “Cuando se habla de paz para un país en Europa, significa paz para toda Europa”, añadió.

Previo a la reunión, Zelenski también declaró que se centraría en discutir la obtención de garantías de seguridad occidentales para su país.

Lo más leído

1. ELN responde a Petro por supuesta responsabilidad en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Es deber de un presidente decir la verdad”
2. Testimonio de alto funcionario de la Cancillería tiene en jaque a Alfredo Saade por el caso pasaportes: “Orden del presidente”
3. Jefe Jurídico de la Cancillería denunció “agresión” por parte de Alfredo Saade durante reunión sobre pasaportes

“Tendremos tiempo para hablar sobre la arquitectura de las garantías de seguridad. Esto es, realmente, lo más importante”, dijo Zelenski en conversaciones con el enviado especial de Trump a Ucrania, Keith Kellogg.

El mandatario ucraniano se reunió en la embajada ucraniana en Washington con líderes europeos que llegaron para mostrar apoyo, y luego se reunirá conjuntamente con Donald Trump.

Trump, después de una reunión en Alaska el viernes con el presidente ruso, Vladímir Putin, ha estado presionando a Ucrania para que ceda territorio para poner fin a la invasión de Moscú.

Trump descartó que Ucrania se una a la OTAN y se alineó así con la posición de Putin, aunque funcionarios estadounidenses y líderes occidentales afirman que están buscando otras formas de garantizar la seguridad de Ucrania.

Contexto: La “coalición de los dispuestos” exhibirá ante Donald Trump su “unidad” con Ucrania contra el “imperialismo” ruso

Putin, en una breve aparición ante los medios con Trump, afirmó: “Naturalmente, también debe garantizarse la seguridad de Ucrania”, lo que generó especulaciones sobre algún arreglo.

Zelenski y los líderes europeos han advertido contra las concesiones políticas y territoriales a Rusia, cuyo ataque a Ucrania desde febrero de 2022 ha causado decenas de miles de muertes.

Rusia no debería ser recompensada por su participación en esta guerra... Y es Moscú quien debe escuchar la orden: ¡Alto!”, declaró Zelenski en Facebook la madrugada del lunes.

Se espera que Trump y Zelenski se reúnan a solas antes de que se les unan los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Finlandia, así como el jefe de la OTAN, Mark Rutte, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, según la Casa Blanca.

Los líderes europeos también mantendrán una reunión preparatoria con Zelenski antes de las conversaciones con Trump, informó la Unión Europea.

El presidente de Ucrania llegará por separado a la Casa Blanca y será recibido por Donald Trump alrededor de las 5:00 p. m.

*Con información de AFP

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Christopher Landau, diplomático de EE. UU., lanzó advertencia a Diosdado Cabello: “La historia demuestra cómo terminan los tiranos”

2. Los signos del horóscopo chino que podrían ganar el premio gordo de la lotería el tercer fin de semana de agosto, según la IA

3. Se estrena Real Madrid en LaLiga: hora y canal para verlo en vivo vs. Osasuna

4. Zelenski es recibido por el presidente Trump a su llegada a la Casa Blanca en cumbre crucial sobre Ucrania

5. Jefe Jurídico de la Cancillería denunció “agresión” por parte de Alfredo Saade durante reunión sobre pasaportes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Volodímir ZelenskiDonald TrumpRusiaUcraniaGuerra Rusia y Ucrania

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.