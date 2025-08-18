El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, instó este lunes al mandatario estadounidense, Donald Trump, a instaurar “la paz por la fuerza” frente a Rusia.

Utilizando el lenguaje del propio presidente estadounidense y antes de una reunión de alto nivel en la Casa Blanca, Zelenski sostuvo que “Rusia solo puede ser obligada a alcanzar la paz por la fuerza, y el presidente Trump tiene esa fuerza”.

“Tenemos que hacer todo correctamente para que la paz se instaure”, escribió Zelenski en X. “Cuando se habla de paz para un país en Europa, significa paz para toda Europa”, añadió.

Previo a la reunión, Zelenski también declaró que se centraría en discutir la obtención de garantías de seguridad occidentales para su país.

“Tendremos tiempo para hablar sobre la arquitectura de las garantías de seguridad. Esto es, realmente, lo más importante”, dijo Zelenski en conversaciones con el enviado especial de Trump a Ucrania, Keith Kellogg.

I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

El mandatario ucraniano se reunió en la embajada ucraniana en Washington con líderes europeos que llegaron para mostrar apoyo, y luego se reunirá conjuntamente con Donald Trump.

Trump, después de una reunión en Alaska el viernes con el presidente ruso, Vladímir Putin, ha estado presionando a Ucrania para que ceda territorio para poner fin a la invasión de Moscú.

Trump descartó que Ucrania se una a la OTAN y se alineó así con la posición de Putin, aunque funcionarios estadounidenses y líderes occidentales afirman que están buscando otras formas de garantizar la seguridad de Ucrania.

Putin, en una breve aparición ante los medios con Trump, afirmó: “Naturalmente, también debe garantizarse la seguridad de Ucrania”, lo que generó especulaciones sobre algún arreglo.

Zelenski y los líderes europeos han advertido contra las concesiones políticas y territoriales a Rusia, cuyo ataque a Ucrania desde febrero de 2022 ha causado decenas de miles de muertes.

“Rusia no debería ser recompensada por su participación en esta guerra... Y es Moscú quien debe escuchar la orden: ¡Alto!”, declaró Zelenski en Facebook la madrugada del lunes.

Today in Brussels, I outlined our positions on transatlantic unity, peace efforts, territorial issues, and security guarantees, including Ukraine’s EU accession.



It’s crucial that Europe remains as united as it was in 2022. This strong unity is essential to achieve a real peace. pic.twitter.com/PcT2CNgY8G — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 17, 2025

Se espera que Trump y Zelenski se reúnan a solas antes de que se les unan los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Finlandia, así como el jefe de la OTAN, Mark Rutte, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, según la Casa Blanca.

Los líderes europeos también mantendrán una reunión preparatoria con Zelenski antes de las conversaciones con Trump, informó la Unión Europea.

El presidente de Ucrania llegará por separado a la Casa Blanca y será recibido por Donald Trump alrededor de las 5:00 p. m.