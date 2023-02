“Yo lo sé todo”, profesora de un colegio reveló a los padres lo que sus estudiantes le cuentan de sus casas

La llegada de la pandemia cambió la forma en que los estudiantes recibían sus clases, pues por medio de la tecnología lograron avanzar en su educación pero esto trajo consigo que algunas familias revelaran su manera de vivir. Además, muchos profesores se enteraron de detalles más profundos gracias a sus pupilos.

Aunque todo ha regresado a su manera habitual, no era de esperarse que aún en la presencialidad los docentes pudieran saber cosas que pasan al interior de las casas de sus estudiantes. Así lo hizo saber la profesora Marisel Hilerio Rivera, quien antes de entregar las calificaciones de los niños que tiene a cargo le dijo a los padres de estos que ella “lo sabía todo”.

“Quizás usted no lo sabe, papá, pero ustedes y yo somos mejores amigos. Yo sé todo lo que pasa en su casa y yo, mira”, haciendo un gesto de guardar silencio.

La puertorriqueña, quien es la encargada de enseñar la clase de inglés, aseguró que ningún padre puede mentirle porque si lo hace se dará cuenta y se sentirá muy ofendida ya que ella es la “persona más importante en su vida después de sus hijos”.

Además añadió: “Lo que usted come, lo que no come, de quién se dejó, de quién no se dejó, con quién peleó, si la vecina le habla, si la vecina no le habla, cuándo llega tarde por ver Netflix y me dijo que fue a la cama, cuando se fue de vacaciones y me dijo que estaba enferma. Yo lo sé todo”.

Esto lo sabe debido a que los pequeños a los que ella les enseña desarrollaron un alto nivel de confianza y suelen contarle cada detalle que pasa a su alrededor. Cabe rescatar que la docente les aclaró a los padres de familia que con ella sus secretos estaban muy bien guardados y que es “una tumba”.

Varios asistentes a la reunión comentaron que al enterarse de ese hecho se sorprendieron pero que les había causado mucha gracia y por ello llegaron con una sonrisa a hablar con la profesora.

Profesora se rehúsa a enviar tareas a estudiantes y se hace viral: “La casa es para la familia”

Una de las quejas frecuentes de algunos estudiantes en las escuelas es la cantidad de tareas que los docentes les dejan para que complementen sus aprendizajes en casa.

Sin embargo, mientras que algunos padres están de acuerdo con sus hijos y no les agrada la carga educativa de las instituciones, hay algunos que buscan que los profesores impongan estas tareas para mantener ocupados a los escolares.

Pues bien, en redes sociales se ha vuelto viral una profesora que comparte la visión de dejar a un lado las tareas. La docente, que se identifica en sus redes sociales como Nikki, está en un video en el que muestra cómo es su vida con sus cinco hijos y recalca que en su rol como educadora se había dado cuenta de que dejar muchos compromisos para sus estudiantes era un “error”.

“Solía dejar mucha tarea. Después, me convertí en madre y vi lo mucho que la tarea genera una carga para toda la familia”, resaltó en uno de sus videos.

Agregó: “Ya no dejo más tarea. La casa es tiempo para la familia”, sin embargo, estas declaraciones hicieron que se desatara una polémica en la red social, por lo que actualmente el video no está disponible.

Sin embargo, la mujer continuó mostrando la rutina diaria de su casa, que por tener una familia numerosa pareciera que no acaba. Esto, ligado a su trabajo como educadora. La mujer muestra en sus videos que es posible cuidar de sus pequeños, al tiempo que se mantiene en forma y acicalada. Aunque también muestra lo estresante que puede ser su situación.

“Esto debería ser el estándar”, “La tarea no hace más que estresar a los niños y sus familias”, “La tarea tiene un propósito: condicionar a los niños para que esperen que tengan que trabajar fuera de las horas contratadas”, son algunos de los comentarios que el diario Milenio alcanzó a recoger sobre el video mientras estaba en línea.