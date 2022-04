Zelenski alerta sobre posible uso de armas nucleares rusas en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido a la comunidad internacional estar alerta ante la posibilidad de que el Ejército ruso haga uso de armamento nuclear.

En una entrevista para la cadena CNN, Zelenski ha aseverado que el presidente ruso, Vladimir Putin, es capaz de emplear este tipo de armamento porque, dice, no siente aprecio por la vida de la ciudadanía ucraniana

“No solo yo, todo el mundo, todos los países deberían estar preocupados, porque esto puede no ser información real, pero puede ser cierto”, ha dicho Zelenski en alusión a un informe sobre hipotéticos ataques nucleares sobre territorio ucraniano.

El director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), William Burns, alertó esta semana de que, por el momento, no se podía descartar la posibilidad de que Rusia hiciese uso de arsenal nuclear.

“No pienso tener miedo, sino estar preparado. Pero este problema no es solo para Ucrania, sino que es para todo el mundo”, ha zanjado el mandatario ucraniano.

Por otro lado, ha señalado que Ucrania cuenta con entre 2.500 y 3.000 bajas militares, mientras que los soldados heridos podrían aumentar hasta los 10.000 respecto a los cuales ha advertido que “es difícil saber cuántos sobrevivirán”.

“Gracias”

Este mensaje llega un día después de que Zelenski, agradeció al pueblo ucraniano su resistencia ante el “brutal asalto” de Rusia en la jornada en la que se cumplen 50 días desde el inicio de la guerra.

“Gracias a Dios, las Fuerzas Armadas de Ucrania y nuestro pueblo, hemos defendido la mayor parte de nuestro país”, ha expresado el mandatario ucraniano en su discurso diario a la población ucraniana.

Zelenski ha explicado que recuerda el primer día de la invasión rusa de Ucrania porque “nadie estaba seguro” de que él y su país fuera capaz de sobrevivir, y ha confesado que muchos líderes políticos le aconsejaron salir del país. “Para decirlo suavemente, nadie estaba seguro de que sobreviviríamos. Todos se solidarizaron. Muchos aconsejaron salir del país. Aconsejado a rendirse realmente a la tiranía”, expresó.

La valentía y las ansias de libertad de los ucranianos han sido claves para dar una sorpresa inesperada, según ha sostenido el presidente de Ucrania, que ha aprovechado el mensaje para advertir a Rusia sobre que “será responsable de todo lo que ha hecho en Ucrania”.

“Serán responsables de Bucha, Kramatorsk, Volnovaja, Ojtirka. De Gostomel y Borodianka. De Izium, de Mariúpol y todas las demás ciudades y comunidades de Ucrania, que el Ejército ruso rechazó hace 80 años”, ha asegurado Zelenski.

Por otra parte, el mandatario ucraniano señaló que “en estos 50 días” ha podido observar de “manera diferente” a un gran número de líderes mundiales, recalcando la “generosidad” y la “determinación” de los países que no son ricos. “He visto a los políticos comportarse como si no tuvieran poder. Y no he visto a políticos que hicieran más en estos 50 días que algunos estadistas que reclaman liderazgo”, ha añadido Zelenski.

Regreso masivo de ucranianos a su país

Cabe recordar que cerca de 30.000 personas regresan a diario a territorio ucraniano después de tener que abandonar el país a consecuencia de la invasión rusa, iniciada a finales de febrero.

Así lo ha trasladado la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), en base a informaciones ofrecidas por el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras.

Después de casi dos meses desde el inicio de la guerra, más de 870.000 civiles han regresado a Ucrania, país que ahora preocupa a las organizaciones humanitarias por el deterioro de la seguridad alimentaria.

“Esta cifra significativa sugiere que la migración de regreso a Ucrania podría seguir aumentando, creando potencialmente nuevos desafíos para la respuesta humanitaria, ya que las personas necesitarán apoyo para reintegrarse en sus comunidades o encontrar comunidades de acogida adecuadas”, ha incidido el organismo de Naciones Unidas.

Se estima que en el interior del país europeo hay unos doce millones de personas con necesidades humanitarias, de los cuales tan solo 2,1 millones ha recibido la atención requerida. En estas, la ONU ha redoblado su llamamiento para lograr financiación económica por valor de unos 1.100 millones de dólares -más de 1.015 millones de euros-, de los cuales por el momento se han recolectado en torno al 64 por ciento.

Pese a que hace ya varias jornadas que Moscú anunció el repliegue de sus tropas, los combates ahora se han intensificado en zonas del sur y el este. Además, las tropas rusas han dejado tras de sí miles de kilómetros cuadrados -unos 300.000, casi la mitad del territorio ucraniano-sembrados con minas.

*Con información de Europa Press.

