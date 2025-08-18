Suscribirse

Mundo

Zelenski es recibido por el presidente Trump a su llegada a la Casa Blanca en cumbre crucial sobre Ucrania

Zelenski llegó a la Casa Blanca y fue recibido por Trump para una cumbre clave sobre Ucrania.

Redacción Mundo
18 de agosto de 2025, 5:55 p. m.
Zelenski y Trump se encontraron en la Casa Blanca en reuniones críticas sobre Ucrania.
El presidente ucraniano fue recibido por Trump en Washington para tratar el conflicto con Rusia. | Foto: AFP

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, fue recibido este lunes, 18 de agosto, en la Casa Blanca por su homólogo estadounidense Donald Trump, de cara a la crucial reunión que sostendrán para evaluar una salida y fin a la guerra con Rusia.

La visita tiene como objetivo principal discutir posibles soluciones al conflicto que enfrenta Ucrania con Rusia, así como fortalecer los lazos diplomáticos entre ambas naciones, además si se logra concretar un encuentro de los dos mandatarios con su homólogo ruso, Vadlimir Putin.

Apertura a conversaciones trilaterales

Tanto Trump como Zelenski expresaron su esperanza de que las reuniones con líderes europeos puedan derivar en un diálogo trilateral con el presidente ruso, Vladimir Putin.

“Si todo sale bien hoy, tendremos un trilat”, dijo Trump, refiriéndose a posibles conversaciones a tres bandas entre Zelenski, Putin y él mismo. “Vamos a colaborar con Rusia y con Ucrania”.

Zelenski se mostró receptivo a la iniciativa: “Estamos listos para la trilateralidad, como dijo el presidente”.

Agenda de reuniones y líderes europeos

La jornada comenzó con conversaciones individuales entre Trump y Zelenski. Posteriormente, ambos líderes se reunirán con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; Emmanuel Macron, presidente de Francia; Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido; Friedrich Merz, canciller alemán; Giorgia Meloni, primera ministra de Italia; Alexander Stubb, presidente de Finlandia; y Mark Rutte, secretario general de la OTAN.

Trump y Zelenski mantuvieron primero conversaciones individuales antes de reunirse con destacados líderes europeos y de la OTAN.
La jornada en la Casa Blanca inició con reuniones entre Trump y Zelenski, seguidas por encuentros con líderes europeos y de la OTAN. | Foto: AFP

Trump indicó que estas reuniones también abordarán posibles garantías de seguridad para Ucrania. “Quieren brindar protección”, afirmó sobre los aliados europeos. “Tienen una opinión muy firme al respecto y les ayudaremos. Creo que es muy importante”.

Contexto: Volodímir Zelenski insta a Donald Trump a instaurar “la paz por la fuerza” contra Rusia

Agradecimiento de Zelenski a Trump

Al inicio del encuentro en la Oficina Oval, Zelenski agradeció a Trump por sus esfuerzos personales para buscar el fin del conflicto.

“Gracias por la invitación y muchas gracias por sus esfuerzos, sus esfuerzos personales para detener las matanzas y finalizar esta guerra”, declaró el presidente ucraniano, vestido completamente de negro.

Estados Unidos involucrado en garantías de seguridad

Trump confirmó que su país participará en brindar garantías de seguridad a Ucrania como parte de un posible acuerdo de paz.

“Mientras los países europeos son la primera línea de defensa porque están allí, son Europa, Estados Unidos también va a ayudarles. Estaremos implicados”, aseguró.

Postura sobre alto el fuego

El mandatario estadounidense reiteró que no considera indispensable un alto el fuego para finalizar la guerra, alineándose con la posición de Putin.

Trump aseguró que, aunque podría ser útil, un alto el fuego no es esencial para el conflicto.
El presidente estadounidense dijo que un alto el fuego no es indispensable y señaló razones estratégicas. | Foto: AFP

“No creo que se necesite un alto el fuego”, afirmó Trump.

“Sé que podría ser bueno tenerlo, pero también puedo entender estratégicamente por qué un país u otro no lo querría. Tienes un alto el fuego y ellos reconstruyen y reconstruyen y reconstruyen y sabes, tal vez no quieran eso”, remarcó.

*Con información de AFP y AP.

