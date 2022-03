Zelenski pide a las tropas rusas que se rindan antes de la “vergüenza de perder la guerra”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha instado este lunes a “vencer” a Rusia cuando sus efectivos aún pisan terreno ucraniano para “proteger cada metro” del país, en el marco del conflicto que comenzó a finales de febrero.

En su discurso, instó a las tropas rusas a elegir entregar las armas antes que la “vergüenza de perder la guerra”.

“En nombre del pueblo ucraniano, les damos la oportunidad de vivir. Si se rinde a nuestras fuerzas, le trataremos como se debe tratar a los humanos: con dignidad. La forma en que no le han tratado en su Ejército. Y la forma en que su ejército no trata a nuestra gente. Elija”, dijo Zelenski.

Zelenski, además, dijo que lamenta que Rusia “siga destruyendo” infraestructura ucraniana y “golpeando” las ciudades del país, pero ha garantizado que “cada calle en cada ciudad” será reconstruida. “Cada casa, apartamento de cada ucraniano”, ha asegurado.

“Ahora que el ocupante (Rusia) todavía está en nuestra tierra, debemos vencerlo lo mejor que podamos. Para proteger las ciudades, para proteger los pueblos, para proteger cada metro de nuestra tierra. Y cada parte de nuestro corazón y alma ucranianos”, ha continuado, antes de pedir a los ciudadanos que se ayuden y apoyen a las fuerzas ucranianas. “Juntos vamos a ganar”, ha continuado.

El presidente ucraniano ha afirmado que las Fuerzas Armadas ucranianas “resisten con valentía” y, en este sentido, ha indicado que sus efectivos infligen “tales pérdidas al enemigo” que “ya no sabe dónde buscar más ayuda”.

No obstante, ha pedido “no relajarse” y ha aseverado que Rusia “se ha estado preparando para la guerra durante décadas”. “Han acumulado considerables recursos militares para el mal, para la conquista de sus vecinos. Y para la destrucción de Ucrania, la Europa que conocemos y apreciamos”, ha continuado.

Zelenski ha abordado el asunto de la recuperación económica tras la guerra y ha asegurado que será necesario un “nuevo modelo fiscal”, tanto para el conflicto como para la posguerra. En este sentido, ha llamado a actualizar las reglas financieras y ha asegurado que las autoridades ucranianas garantizarán a la ciudadanía la seguridad de sus activos y ahorros, según un comunicado de la Presidencia ucraniana. “La economía debe ser preservada y restaurada”, ha dicho.

Por otro lado, ha felicitado a la ciudadanía por el Día del Voluntariado, que se celebra este lunes, y ha resaltado que “la capacidad” de unirse, “encontrar puntos en común y luchar juntos” es lo que crea el carácter ucraniano.

“Cuando vemos una amenaza a nuestra forma de vida, a nuestro espíritu, cuando vemos una amenaza a Ucrania, nuestro Estado, no dudamos ni por un momento si somos ucranianos”, ha añadido, antes de destacar que “el fuerte apoyo de las Fuerzas Armadas a todo el pueblo de Ucrania, el movimiento voluntario sincero, la adhesión masiva a la defensa, la solidaridad de todo nuestro pueblo: estos son los requisitos previos para la victoria”.

“Ucrania no es solo un territorio, como para los ocupantes (Rusia). Aquí no distinguen nada, no entienden nada”, ha lamentado. Zelenski también ha alabado a los que se han ofrecido voluntarios para luchar contra Rusia. “Cada uno de los voluntarios. Cada uno de los millones trabajando juntos para ganar”, ha concluido.

*Con información de Europa Press.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA.