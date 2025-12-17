Estados Unidos

A un paso del viaje sin visa: el país latino que podría sumarse a Chile y entrar a EE. UU. sin visado

El país inició en 2025 el proceso para reincorporarse al Programa de Exención de Visado, lo que permitiría a sus ciudadanos viajar a Estados Unidos por turismo o negocios hasta 90 días sin visa.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

17 de diciembre de 2025, 7:38 p. m.
Viajeros argentinos podrían ingresar a Estados Unidos sin visa
Viajeros argentinos podrían ingresar a Estados Unidos sin visa Foto: GettyImages

La Casa Rosada y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos comenzaron, en julio de 2025, a formalizar los pasos para que Argentina vuelva a integrarse al Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program, VWP), lo que permitiría a los titulares de pasaportes argentinos viajar a EE. UU. por turismo o negocios hasta 90 días sin tramitar visa.

Si el proceso se concreta, Argentina se uniría a Chile como el único país sudamericano con ese privilegio; sin embargo, la designación exige requisitos estrictos de seguridad y puede demorarse o pausarse en cualquier momento.

Golpe inesperado: Estados Unidos desata tormenta al bloquear visas a quienes trabajen en verificación de datos y moderación de contenido

¿Por qué Argentina y qué significaría?

El 28 de julio de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. visitó Buenos Aires y suscribió con autoridades argentinas una declaración de intención para iniciar el proceso que permitiría la reincorporación de Argentina al VWP, del cual el país formó parte entre 1996 y 2002.

La iniciativa fue anunciada por el propio Departamento de Seguridad Nacional y difundida por agencias internacionales como Reuters y la AP.

Noticias Estados Unidos

Alerta sanitaria: huevos contaminados con salmonela en California; ya se reportan 63 casos

Noticias Estados Unidos

La TSA puede confiscar sus regalos y comidas navideñas si no sabe estas reglas clave

Noticias Estados Unidos

Escándalo en la Universidad de Harvard: condenan a exdirector de la morgue por vender restos humanos

Noticias Estados Unidos

Ojo con la visa de emergencia en 48 horas: la verdad detrás del trámite urgente que muchos confunden con un permiso automático

Noticias Estados Unidos

No salgan de Estados Unidos, advertencia a inmigrantes en medio de temporada de viajes: “Mi mamá lloró cuando le dije que no viajaría”

Noticias Estados Unidos

La política de Hegseth que reaviva acusaciones de racismo en el Ejército de EE. UU.: “No más barbas, no más pelo largo...”

Noticias Estados Unidos

Washington bajo el agua: lluvias persistentes obligan evacuaciones y activan alertas

Mundo

Fuerzas Militares de Maduro emiten inesperada declaración en vivo tras amenaza naval de EE. UU.

Mundo

Estados Unidos enviará tropas a este país latinoamericano en medio de una “operación temporal” contra el narcotráfico

Argentina reúne varios factores que Washington considera favorables: un bajo índice de permanencia irregular (overstay) en viajes a EE. UU. en comparación con otros países de la región, crecientes mecanismos de cooperación en seguridad y la firma de acuerdos bilaterales para intercambio de información y control migratorio. Si la candidatura prospera, los argentinos podrían ingresar bajo el sistema ESTA (autorización electrónica previa) en lugar de solicitar una visa B1/B2 en los consulados, según indica la agencia AP.

Maleta de viaje
Viajeros latinoamericanos esperan mientras Estados Unidos evalúa ampliar el ingreso sin visa a través del Visa Waiver Program. Foto: Getty Images

Los requisitos que determinan la decisión

La designación en el VWP no es automática: el proceso exige, entre otros requisitos, pasaportes electrónicos (e-passports), tasas de rechazo de visas de visitante por debajo del umbral fijado por EE. UU. (históricamente, cerca del 3%), estándares sobre seguridad de pasaportes y cooperación en la devolución de nacionales, así como garantías sobre intercambio de información y controles fronterizos. Cumplirlos requiere reformas técnicas y administrativas que suelen medirse en meses o años.

Aunque el inicio del proceso se interpretó como un gesto diplomático, relacionado además con la sintonía política entre el gobierno argentino de 2025 y la administración estadounidense, la iniciativa enfrenta riesgos. En septiembre de 2025, Washington puso en pausa el trámite para Argentina ante la necesidad de revisar elementos de seguridad y coordinación operativa; fuentes periodísticas y análisis especializados subrayaron que el avance depende tanto de métricas técnicas como de coyunturas políticas.

Para los viajeros argentinos, la entrada al VWP reduciría costos y tiempos: en lugar de gestionar una entrevista consular y pagar tasas de visado, bastaría con tramitar el ESTA, una autorización electrónica con tarifa menor y proceso más rápido.

A nivel regional, la incorporación de Argentina consolidaría a Chile y Argentina como los únicos países sudamericanos en el programa (si la designación llega a completarse) y podría reconfigurar los flujos turísticos y de negocios entre ambos países y EE. UU., según lo registrado en la página de CBP.

Visas de trabajo para conductores de camiones quedan suspendidas, tras anuncio de Marco Rubio

El anuncio de julio de 2025 marcó el inicio de un trámite que, de concretarse, permitiría a los argentinos viajar a Estados Unidos sin visa y situaría a Argentina junto a Chile como la excepción latinoamericana en el VWP.

Sin embargo, la incorporación depende de auditorías técnicas, del cumplimiento de estándares de seguridad y, en última instancia, de decisiones políticas que pueden acelerar o frenar el proceso, como ocurrió con la pausa anunciada meses después.

Para viajeros y agencias, el mensaje es claro: la posibilidad existe, pero aún no se trata de una realidad efectiva.

Mas de Noticias Estados Unidos

Huevos

Alerta sanitaria: huevos contaminados con salmonela en California; ya se reportan 63 casos

x

A un paso del viaje sin visa: el país latino que podría sumarse a Chile y entrar a EE. UU. sin visado

Evite que la TSA confisque sus regalos de fin de año. Conozca las reglas.

La TSA puede confiscar sus regalos y comidas navideñas si no sabe estas reglas clave

x

Escándalo en la Universidad de Harvard: condenan a exdirector de la morgue por vender restos humanos

Embajada adelanta citas para colombianos que quieran viajar a Estados Unidos

Ojo con la visa de emergencia en 48 horas: la verdad detrás del trámite urgente que muchos confunden con un permiso automático

x

No salgan de Estados Unidos, advertencia a inmigrantes en medio de temporada de viajes: “Mi mamá lloró cuando le dije que no viajaría”

Descubra cómo el romero y la canela pueden convertirse en aliados para la rutina de cuidado facial.

La política de Hegseth que reaviva acusaciones de racismo en el Ejército de EE. UU.: “No más barbas, no más pelo largo...”

Fotos de la semana 19 nov

Washington bajo el agua: lluvias persistentes obligan evacuaciones y activan alertas

Ocean Drive en la ciudad de Miami.

El mapa que alarma a Florida, Estados Unidos: estas ciudades podrían desaparecer bajo el agua

Se implementan medidas para reducir la evasión de tarifas

Metro de Nueva York registra perdidas millonarias: se instalarán dispositivos para evitar la evasión de tarifas

Noticias Destacadas