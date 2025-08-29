Suscribirse

Administración de Trump planea ‘repatriar’ cientos de niños inmigrantes latinos a su país de origen

Los menores ingresaron solos al país norteamericano por las fronteras, y se encuentran bajo custodia del gobierno.

Redacción Mundo
29 de agosto de 2025, 11:02 p. m.
ngmar Guandique-Blanco, a documented MS-13 gang member, was transferred to the proper law enforcement authorities upon his arrival in El Salvador. Guandique traveled via ground transportation from Virginia to Pennsylvania where he boarded a flight to Alexandria, Louisiana. From there, ICE officers removed him from the United States onboard an ICE Air Operations flight, which departed Alexandria International Airport in Louisiana, and made its way to San Salvador International Airport in El Salvador. Guandique unlawfully entered the United States at an unknown location and on an unknown date. His criminal record is lengthy, dating back to May 2001 when he was arrested on local charges by Washington, D.C.’s Metropolitan Police Department. In February 2002, he was sentenced to 10 years of incarceration on each of two counts for assault with intent to commit robbery. In February 2011, he was sentenced for first degree murder, but after requesting a new trial, his case was later dismissed.
Al menos 600 menores bajo custodia serían expulsados de Estados Unidos. | Foto: Charles Reed - ICE Public Affair

La administración de Estados unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, está trabajando para deportar cientos de niños originarios de Guatemala y que han llegado solos al país norteamericano, de acuerdo con fuentes cercanas al proyecto que declararon en exclusiva al medio CNN.

Este se suma a una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expulsar la mayor cantidad de extranjeros indocumentados de su país, aunque representa una medida sin precedentes, pues se pretende eliminar la custodia que ofrece el gobierno federal a los menores que están solos en la nación.

EE.UU.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Hasta el momento, la administración ha identificado a al menos 600 menores guatemaltecos que se encuentran bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que se encarga de su custodia hasta que se determine su deportación, según las fuentes gubernamentales.

Una de las fuentes, según CNN, aseguró que los niños —de varias edades— no tienen a sus padres en Estados Unidos, pese a que sí cuentan con algún otro familiar residiendo allí.

Para poder llevar a cabo la medida, el gobierno se ha referido a las expulsiones como repatriaciones, en lugar de deportaciones, lo que les permite justificar los procesos como salidas voluntarias del país ante las autoridades judiciales del país.

Las políticas de Estados <unidos buscan agilizar las deportaciones de quienes están en el país de forma ilegal
La mayoría de los niños inmigrantes llegan de Guatemala, Honduras y El Salvador. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Ante la situación, grupos de defensa de derechos de los inmigrantes han expresado su desacuerdo con las operaciones, en especial porque la mayoría de los menores no cuentan con abogados ni ninguna orientación legal.

De acuerdo con lo establecido por las leyes estadounidenses, a los niños extranjeros bajo custodia del gobierno no se les brinda la posibilidad de regresar de manera voluntaria a sus países de origen. Y, para concretar la deportación, se requiere de la aprobación de un juez de inmigración.

Los datos federales indican que hay cerca de 2.000 niños bajo custodia en Estados Unidos, y que la mayoría de los menores que ingresa al país de manera ilegal por las fronteras, provienen de Guatemala, Honduras o El Salvador.

WASHINGTON, DC - APRIL 28: White House border czar Tom Homan speaks during the daily press briefing in the Brady Press Briefing Room at the White House on April 28, 2025 in Washington, DC. Wednesday of this week will mark the first 100 days of U.S. President Donald Trump's second term. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
Tom Homan, el zar de la frontera. | Foto: Getty Images

Para presentar esta iniciativa, la administración de Trump ha justificado que los niños inmigrantes corren riesgo en Estados Unidos si son liberados sin sus padres.

En julio, el zar de la frontera, Tom Homan, declaró en una conferencia de prensa que: “Nuestro principal objetivo ahora mismo no es solo asegurar que la frontera sea la más segura que jamás hayamos tenido, como ya lo es, sino encontrar a los miles y miles de niños que fueron víctimas de trata en este país y entregados a patrocinadores no verificados”.

Incluso desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, se les ha solicitado a los menores de México y Canadá que salgan voluntariamente si han ingresado por las fronteras, pese a que no ha sucedido con menores de otras nacionalidades.

