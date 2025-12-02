Miles de residentes del centro de Oregón amanecieron este martes con una recomendación de las autoridades sanitarias.

Se aconseja evitar salir debido a un aumento significativo de partículas finas (PM2.5) en la atmósfera, que elevó el Índice de Calidad del Aire a niveles insalubres.

¿Qué hacer ante la medida sanitaria?

La alerta, basada en mediciones oficiales, advierte que la exposición al aire puede agravar el asma y las enfermedades cardiovasculares.

La razón de esto es el hecho de que estas partículas pueden penetrar profundamente en los pulmones y, en algunos casos, en el torrente sanguíneo.

Pensando en el bienestar de los ciudadanos, las autoridades invitan a seguir las siguientes recomendaciones:

Evitar actividades físicas al aire libre, sobre todo si la intensidad es alta.

Permanecer en interiores cuando sea posible y usar purificadores o sistemas de filtrado de aire.

Usar filtros en interiores y mantenerse atento a las actualizaciones de la EPA y de los servicios de salud estatales.

Las mediciones realizadas por EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) en colaboración con NOAA reportaron valores del Índice de Calidad del Aire (AQI, por sus siglas en inglés) de 160 en condados.

Como resultado, se ubicó a la región en la categoría “insalubre” por la presencia de partículas finas PM2.5.

De acuerdo a lo que se ha informado a través de Infobae, los niveles actuales no alcanzan los picos registrados en la peor crisis de contaminación en 2020, cuando los incendios forestales dispararon los indicadores mucho más allá del umbral de peligro, siguen representando una amenaza significativa para la salud pública.

Residentes de Oregón permanecen en alerta, tras la advertencia estatal por contaminación atmosférica y presencia elevada de PM2.5. | Foto: GETTY IMAGES

¿Qué es el AQI?

El AQI, o Índice de Calidad del Aire, es la herramienta que Estados Unidos utiliza para saber qué tan sano o qué tan peligroso está el aire que se respira.

Su función es sencilla: traducir la presencia de contaminantes en un solo número fácil de entender, que va de 0 a 500.

Cuanto más alto es el valor, mayor es el riesgo para la salud.

El índice se basa en varios contaminantes que pueden afectar directamente al sistema respiratorio: el ozono a nivel del suelo, las partículas finas conocidas como PM2.5 y PM10, el monóxido de carbono y ciertos gases irritantes como el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno.

Aunque todos se miden, solo el que alcanza el nivel más alto determina el número final del AQI que se reporta cada día.

La escala está diseñada para que cualquiera pueda interpretarla. Los valores bajos indican que el aire es limpio, mientras que a partir de 101 comienza a ser riesgoso para personas vulnerables, como niños, mayores o quienes padecen enfermedades respiratorias o cardíacas.

Cuando el AQI cruza los 150 puntos, el mensaje cambia: ya no es solo una advertencia para grupos sensibles, sino un riesgo para toda la población.

Por encima de 200 la situación se vuelve preocupante, y superar los 300 implica una emergencia sanitaria.