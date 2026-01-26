Estados Unidos

Así fue el rescate de un crucero de lujo atrapado en el hielo de la Antártida: el video se hizo viral

Luego de recibir una llamada de emergencia, el rompehielos más poderoso del mundo se acercó hasta la zona congelada de la Antártida.

El llamado de emergencia ocurrió cerca de la Antártida, a las 11 de la noche.
El llamado de emergencia ocurrió cerca de la Antártida, a las 11 de la noche. Foto: Área del Pacífico de la Guardia Costera de EE. UU./TMX

La Guardia Costera de Estados Unidos rescató un crucero de lujo atrapado en el hielo y el video del momento ha rondado las redes sociales. De acuerdo con los detalles de las autoridades, el barco estaba cerca de la Antártida y tuvo que hacer un llamado de emergencia luego de quedar en medio del mar congelado.

El crucero de lujo es propiedad de una empresa australiana, el cual quedó inmovilizado en el Océano Austral el pasado 17 de enero. Este lunes, se volvió viral el video del rescate, luego de que fue obtenido por el medio digital TMX.

El crucero de lujo pudo salir del hielo a mar abierto. Foto: Área del Pacífico de la Guardia Costera de EE. UU./TMX

La grabación da cuenta del rompehielo Polar Star de la Guardia Costera. Este navega por encima del agua congelada sin ningún problema. Para cuando estaba cerca del crucero, el rompehielos más potente del mundo le abrió camino para que este pudiera salir del lugar.

El video también muestra que el crucero sigue al rompehielos por varios kilómetros hasta mar abierto.

Un comunicado emitido por la Guardia Costera de Estados Unidos el 23 de enero asegura que las autoridades recibieron el llamado de emergencia y acudieron para ayudar a “liberar y escoltar” el crucero, propiedad de Scenic Luxury Cruises and Tours. El crucero se puso en contacto cerca de las 11 de la noche de aquel día, especifica el informe.

Ese mismo día, el Área del Pacífico de la Guardia Costera de Estados Unidos estaba celebrando su aniversario número 50, de acuerdo con una publicación en la cuenta de Instagram de las autoridades costeras.

Según la agencia de rescate, el barco que se adentró al hielo es la nave “más poderosa de la Guardia Costera de Estados Unidos” y es la única que puede romper el hielo de esa magnitud.

El rompehielos llegó al rescate tras una llamada de emergencia. Foto: Área del Pacífico de la Guardia Costera de EE. UU./TMX

El comunicado de la semana pasada asegura que el rompehielos es el “único buque estadounidense capaz de romper un canal navegable a través del hielo para llegar a la estación McMurdo, la mayor estación antártica y el centro logístico del Programa Antártico de Estados Unidos”.

La estación mencionada corresponde a la zona donde quedó atrapado el crucero de lujo.

De acuerdo con los detalles del crucero atrapado, el Scenic Eclipse II, este fue diseñado para navegar en regiones polares. A bordo puede ir al menos 228 huéspedes y 176 tripulantes.

Pronóstico de la segunda ola invernal en Estados Unidos: alerta para 200 millones de personas por temperaturas extremas

