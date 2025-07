Así puede recibir comida gratis en Nueva York. Siga estos pasos para acceder a los beneficios

1. Programas de Asistencia

| Foto: UCG/Universal Images Group via G

Así se ven los carteles de EBT en tiendas de Queens, Nueva York | Foto: UCG/Universal Images Group via G

2. Bancos de alimentos y despensas

Organizaciones como City Harvest y Food Bank For New York City distribuyen alimentos frescos y no perecederos en distintos puntos de la ciudad.