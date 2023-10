Atentos: por estas tres respuestas, a influenciadora le negaron la visa; que no le pase a usted

“Me negaron la visa a Estados Unidos por contestar que ganaba 600 mil pesos argentinos, estar soltera y no tener hijos. Al parecer, ser una mujer independiente es un problema para Estados Unidos”, dijo en el inicio del video.

“Me quedaré con las ganas de conocer Miami, Los Ángeles y Las Vegas, pero a ellos no les interesa si tienes ahorros. Puedo demostrar que de este país (Argentina) no me sacan ni con orden de allanamiento y pues voy a volver a intentarlo en tres años”, concluyó Cepeda.