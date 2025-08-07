Suscribirse

ESTADOS UNIDOS

Cambios en la Green Card por matrimonio: esto harán las autoridades de EE. UU. desde agosto

Las solicitudes de la Green Card pasarán por un proceso más estricto a partir de agosto, para garantizar que el documento no se entregue a procedimientos fraudulentos.

Redacción Mundo
7 de agosto de 2025, 11:10 a. m.
EE.UU.
Las personas que solicitan la green card no pueden enviar el formulario correspondiente desde el extranjero. | Foto: Getty Images

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) ha anunciado nuevas normativas para expedir el documento de la Green Card para las personas que contraen matrimonio con un estadounidense.

Según la agencia, esta iniciativa —que empezó a regir desde el 1 de agosto del 2025— afecta a las solicitantes por primera vez de la residencia permanente, como para quienes ya cuenta con la documentación legal.

Contexto: Colombiana revela el insólito error que le costó la ‘green card’ tras casarse con un estadounidense: “Fue un baldado de agua fría”

Uscis ha modificado su Manual de Políticas en los últimos meses, con la intención de fortalecer los criterios de elegibilidad, que ayudaría a evitar procedimientos fraudulentos.

La policía está investigando el paradero de los recién casados
Los casados deben otorgar pruebas de su unión legítima y veráz. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Las nuevas políticas de Uscis tienen el objetivo de verificar que las relaciones matrimoniales son genuinas, evitando así engaños a las autoridades de inmigración. Por lo tanto, la agencia gubernamental aseguró que estas medidas permiten una mayor precisión al examinar las solicitudes, además de que fortalece el sistema de las entrevistas.

Contexto: Conozca sus derechos como inmigrante ante posibles cuestionamientos de ICE a su estatus migratorio

Así las cosas, uno de los cambios más relevantes es que el Departamento de Estado, a partir de este agosto, dejará de aceptar solicitudes que envíen las personas desde el extranjero.

Uscis especificó que el gobierno únicamente aceptará la solicitud de la Green Card, por medio del formulario I-130, desde otro país si el estadounidense trabaja fuera de la nación como diplomático, en nombre del gobierno o como militar.

USA
Uscis pretende evitar las solicitudes fraudulentas. | Foto: Getty Images

Lo anterior limita la posibilidad de que otros solicitantes puedan enviar el formulario desde un país diferente a Estados Unidos.

Contexto: Tiempo promedio que toma obtener la residencia permanente en EE. UU. en 2025: ¿cuánto debe esperar realmente?

Los documentos primordiales a presentar son el formulario I-130 firmado y con el pago correspondiente, junto con el acta de matrimonio o los documentos legales que comprueben la unión marital. Además, las personas deben presentar una fotografía tipo pasaporte y la prueba de la ciudadanía de uno de los solicitantes.

Uscis ha manifestado que tiene la intención de reducir las peticiones de la Green Card de personas que simulan un matrimonio para avanzar con el proceso hasta obtener el documento legal, una práctica común entre los extranjeros, pues contraer matrimonio con un estadounidense es la vía más rápida para naturalizarse en el país norteamericano.

Los tiempos de espera en las solicitudes se han aumentado vertiginosamente, afectando a cientos de residentes
Uscis detalló quiénes pueden enviar el formulario desde el extranjero. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Las solicitudes de visa de inmigrante basadas en la familia fraudulentas, frívolas o, de otro modo, sin mérito, minan la confianza en las vías familiares para obtener la residencia permanente legal y socavan la unidad familiar en EE. UU.”, dice un comunicado oficial de Uscis, publicado el pasado viernes

“Nos comprometemos a mantener la seguridad de los estadounidenses, detectando a extranjeros con intenciones potencialmente dañinas para que puedan ser procesados para su deportación de EE. UU.”, agrega.

