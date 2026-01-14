Miles de usuarios de Verizon en EE. UU. quedaron sin llamadas, datos ni señal tras una caída masiva del servicio.

Usuarios de Verizon en Estados Unidos enfrentan una caída masiva de servicio móvil sin confirmación de causa

Miles de usuarios de Verizon Wireless, la principal compañía de telefonía móvil del país, reportaron este miércoles 14 de enero una interrupción generalizada del servicio que dejó sin llamadas, datos y señal móvil a grandes regiones del país desde el mediodía, hora del Este.

El fenómeno, catalogado como uno de los más significativos del año para la red de Verizon, ha sido confirmado tanto por reportes ciudadanos como por fuentes especializadas en monitoreo de interrupciones de redes, según lo registra la agencia Reuters.

La plataforma Downdetector, que compila data de usuarios en tiempo real sobre fallos de servicios, indicó que cientos de miles de reportes de fallas llegaron desde múltiples estados entre la Costa Este y Oeste.

Ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Boston y Washington D.C. estuvieron entre las zonas con mayor densidad de quejas, con usuarios describiendo que sus teléfonos mostraban únicamente un aviso de “SOS” o ninguna cobertura efectiva.

Verizon confirmó la situación mediante una publicación en su cuenta oficial en X, asegurando que “están al tanto de un problema que afecta los servicios de voz y datos inalámbricos para algunos clientes” y que sus ingenieros trabajan intensamente para identificar y resolver el problema lo antes posible.

La empresa pidió disculpas por las interrupciones, pero hasta el momento no ha proporcionado una causa clara ni una estimación de cuándo se restaurará completamente el servicio, como lo informa Anroid Central.

Impacto nacional y testimonios: ¿qué falla realmente en la red de Verizon?

Los reportes de los usuarios sugieren que la falla no es uniforme: mientras que muchos clientes quedaron sin servicio de llamadas ni acceso a datos móviles, otros señalaron que alguna conectividad podía persistir de forma insuficiente o irregular.

Usuarios en redes sociales describieron que sus dispositivos quedaban en “modo SOS”, lo que en muchos casos permite únicamente llamadas de emergencia cuando el servicio principal está caído.

Según el análisis de Downdetector, aproximadamente el 66 % de los informes estaban relacionados con teléfonos móviles sin señal, con una proporción menor que reportaba fallos en servicios de datos 5G o problemas con equipos residenciales basados en la red de Verizon.

Las interrupciones se sintieron desde estados del Sur como Alabama y Texas, hasta regiones del Noreste como Connecticut y Massachusetts.

El fallo también coincidió con señales de falla menor en otras operadoras como T-Mobile y AT&T en el mismo periodo, aunque las cifras de reportes para estas redes fueron considerablemente menores y no está claro si guardan relación directa con el problema de Verizon.

La caída se da en un contexto donde Verizon ha enfrentado problemas de estabilidad en su infraestructura de redes en ocasiones anteriores, lo que ha generado preocupación entre expertos sobre la robustez y resiliencia de sus sistemas ante fallos técnicos de gran escala.