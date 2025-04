El registro de indocumentados en Florida

Aunque numerosos extranjeros en Estados Unidos ya han cumplido con el requisito legal de registrarse, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) señala que una parte considerable aún no ha contado con un mecanismo directo para completar el proceso. Esto incluye la inscripción formal y la toma de huellas dactilares, tal como lo establece la sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

Inmigrantes en Estados Unidos: nuevas penalizaciones por no informar cambio de dirección al Uscis

La agencia advierte que no cumplir con esta disposición puede acarrear sanciones tanto penales como civiles, incluyendo el enjuiciamiento por un delito menor, el pago de multas e incluso la posibilidad de encarcelamiento. Además, aclara que el registro no constituye un estatus migratorio, no otorga autorización para trabajar, ni confiere ningún otro derecho o beneficio.