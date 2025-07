¿Cómo reclamar comida gratis en Dallas, Texas, cada semana? Siga estos sencillos pasos

Bancos de alimentos principales

Desde 2025, incluyen kits con productos frescos como parte del programa Farm to Family .

Programas federales de ayuda

Comidas para menores

Organizaciones comunitarias

Mercados asequibles

Aplicaciones útiles

Too Good To Go permite adquirir paquetes de alimentos a bajo costo, mientras que OLIO conecta a vecinos que donan comida.