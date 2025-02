¿Cómo verificar una orden de deportación de Estados Unidos?

Según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), la deportación es el proceso mediante el cual se “expulsa a una persona no ciudadana del país por infringir la ley de inmigración”. Además, el organismo señala que el país puede arrestar y deportar a los no ciudadanos que “cometen delitos o son una amenaza para la seguridad pública o privada”.

¿Cómo verificar una orden de deportación?