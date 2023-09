Debate en el Congreso de EE. UU.: Musk, Zuckerberg y otros magnates tecnológicos discuten el futuro de la inteligencia artificial

“En situaciones anteriores, cuando las cosas eran así de difíciles, la reacción natural... era ignorar el problema y dejar que otro hiciera el trabajo. Pero con la IA no podemos ser como avestruces metiendo la cabeza en la arena”, dijo. “Soy muy optimista con respecto a la IA, pero eso no significa que no vaya a haber algunas sacudidas por el camino”, añadió Altman, de OpenAI, al entrar en la reunión.