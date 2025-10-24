Suscribirse

Estados Unidos

Donald Trump rompe negociaciones comerciales con importante aliado de la región por polémico anuncio de TV: “No va más”

El presidente norteamericano se molestó por el uso, al parecer editado, de un video de Ronald Reagan hablando de comercio libre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
24 de octubre de 2025, 12:42 p. m.
La invasión terrestre de Venezuela por parte del Gobierno Trump tiene pocas posibilidades por su alto costo político y económico.
Presidente Donald Trump | Foto: AP

El presidente republicano, Donald Trump, aseguró que dio por terminadas las negociaciones comerciales con Canadá, en medio de una relación bilateral tensionante por los aranceles impuestos por la actual administración estadounidense.

A través de su perfil en Truth Social, Trump aseguró que “la Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado fraudulentamente un anuncio, que es falso, en el que aparece Reagan hablando negativamente sobre los aranceles”.

Contexto: Donald Trump toma medida contra Canadá y dice que lo sensato sería que se convierta en un estado más de Estados Unidos

“El anuncio era por USD $75.000. Solo lo hicieron para interferir con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y otros tribunales”, agregó el republicano.

Como medida, Trump enfatizo en que “los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de EE. UU. Debido a su comportamiento atroz, todas la negociaciones con Canadá quedan terminadas”.

El anuncio que desató la molestia de Trump

La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan publicó en X que un anuncio creado por el gobierno de Ontario “tergiversa el ‘Discurso Presidencial Radial a la Nación sobre Comercio Libre y Justo’, del 25 de abril de 1987”.

Contexto: Trump bromea con “fusionar” Canadá a EE. UU. tras reunión con el primer ministro Mark Carney

Ontario no recibió permiso de la fundación para usar y editar los comentarios”. Además, aseguraron que estudiarán los caminos legales a seguir.

Incluso, instó a ver “sin editar” el video de Reagan, el cual está publicado en múltiples canales y aparece el expresidente hablando sobre la libertad en el comercio.

Doug Ford, primer ministro de Ontario, había asegurado en redes sociales que se lanzó la nueva campaña publicitaria de Ontario en EE. UU.

“Usando todas las herramientas a nuestra disposición, nunca dejaremos de argumentar en contra de los aranceles estadounidenses a Canadá. El camino a la prosperidad es trabajar juntos”, había agregado.

La crisis entre Canadá y Estados Unidos

El primer ministro canadiense, Mark Carney, había anunciado recientemente su objetivo de duplicar las exportaciones de su país a países fuera de Estados Unidos, debido a la amenaza que representan los aranceles de Trump.

x
Desde el segundo mandato de Trump, la relación entre ambos países vecinos se ha vuelto compleja. | Foto: Getty Images

Carney se reunió con Trump a principios de octubre para intentar aliviar las tensiones comerciales. Sin embargo, ahora está en vilo hasta un acuerdo de cooperación comercial de países de Norteamérica, incluido México.

Mientras tanto, Canadá y el país azteca siguen tomando medidas frente a las decisiones de Trump que afectan las relaciones en esa región del continente americano.

*Con información de Associated Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se conocen detalles sobre muerte del querido integrante de ‘Buen día, Colombia’, contaron qué habría pasado

2. Las acciones judiciales que frenan polémica elección del rector de la Universidad del Atlántico

3. Aida Victoria Merlano tildó de “bruto” a su ex, Juan David Tejada, y lo desenmascaró: “Vivíamos de mi plata”

4. María Fernanda Cabal demandará el decreto del Gobierno que pretende gravar con impuestos las billeteras digitales

5. Estados Unidos ataca otra supuesta ‘narcolancha’ del Tren de Aragua en el Caribe: seis personas murieron

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosCanadáAranceles

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.