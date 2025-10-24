Donald Trump rompe negociaciones comerciales con importante aliado de la región por polémico anuncio de TV: “No va más”

El presidente republicano, Donald Trump, aseguró que dio por terminadas las negociaciones comerciales con Canadá, en medio de una relación bilateral tensionante por los aranceles impuestos por la actual administración estadounidense.

A través de su perfil en Truth Social, Trump aseguró que “la Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado fraudulentamente un anuncio, que es falso, en el que aparece Reagan hablando negativamente sobre los aranceles”.

Listen to President Reagan's unedited remarks here: https://t.co/1gQUcbR4eZ pic.twitter.com/iqmjSuypp0 — Ronald Reagan Presidential Foundation & Institute (@RonaldReagan) October 24, 2025

“El anuncio era por USD $75.000. Solo lo hicieron para interferir con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y otros tribunales”, agregó el republicano.

Como medida, Trump enfatizo en que “los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de EE. UU. Debido a su comportamiento atroz, todas la negociaciones con Canadá quedan terminadas”.

El anuncio que desató la molestia de Trump

La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan publicó en X que un anuncio creado por el gobierno de Ontario “tergiversa el ‘Discurso Presidencial Radial a la Nación sobre Comercio Libre y Justo’, del 25 de abril de 1987”.

“Ontario no recibió permiso de la fundación para usar y editar los comentarios”. Además, aseguraron que estudiarán los caminos legales a seguir.

Incluso, instó a ver “sin editar” el video de Reagan, el cual está publicado en múltiples canales y aparece el expresidente hablando sobre la libertad en el comercio.

Truly shameful for you to lie about Reagan’s legacy to try to cover-up for Trump. Here are the unedited remakes. Everyone, listen for yourself: pic.twitter.com/5qVlRbn25n — MeidasTouch (@MeidasTouch) October 24, 2025

Doug Ford, primer ministro de Ontario, había asegurado en redes sociales que se lanzó la nueva campaña publicitaria de Ontario en EE. UU.

“Usando todas las herramientas a nuestra disposición, nunca dejaremos de argumentar en contra de los aranceles estadounidenses a Canadá. El camino a la prosperidad es trabajar juntos”, había agregado.

La crisis entre Canadá y Estados Unidos

El primer ministro canadiense, Mark Carney, había anunciado recientemente su objetivo de duplicar las exportaciones de su país a países fuera de Estados Unidos, debido a la amenaza que representan los aranceles de Trump.

Desde el segundo mandato de Trump, la relación entre ambos países vecinos se ha vuelto compleja. | Foto: Getty Images

Carney se reunió con Trump a principios de octubre para intentar aliviar las tensiones comerciales. Sin embargo, ahora está en vilo hasta un acuerdo de cooperación comercial de países de Norteamérica, incluido México.

Mientras tanto, Canadá y el país azteca siguen tomando medidas frente a las decisiones de Trump que afectan las relaciones en esa región del continente americano.