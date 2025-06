Dureza en Estados Unidos contra migrantes y estudiantes genera sorprendente “cantidad de consultas” hacia otro país

En el marco de las solicitudes, una de las más frecuentes consiste en saber si es cierto o no que el gobierno estadounidense revisa las publicaciones hechas en redes sociales por parte del aspirante a dicha visa. “Ya hace un tiempo, de hecho, para los procesos internos, peticiones familiares de esposo, de padres, visas estudiantiles y demás, se estaba - ya hace aproximadamente un mes, mes y medio - revisando las redes sociales de las personas”, explicó Sánchez en ‘Caracol Radio’ .

Al abogado se le consultó qué sucede cuando una persona quiere que le aprueben la visa a Estados Unidos, pero ha criticado a ese gobierno en redes sociales. ¿Vale la pena borrar lo que escribió o publicó en su momento o ya el gobierno estadounidense lo tiene detectado? “Lo importante sería que las personas eliminaran esa información antes de que sometan el formulario porque, después de eso, simplemente son programas de inteligencia artificial los que se están encargando de revisar todos los trinos, incluso, no solamente los que has hecho en tus redes sociales, sino los que estén asociados a tus cuentas de redes sociales que otras personas también hayan reposteado o algo así. Entonces, es un poco complejo y pues tú sabes, lo que está en internet es difícil de eliminar del internet ya”.

“A las personas les está llegando tanto por correo físico como por correo electrónico la cancelación de su visa sin decir el factor determinante por el cual se les canceló. Y también existen personas que llegan al puerto de entrada y les dicen: ‘Mira, simplemente no te dejamos entrar porque consideramos que podría ser un peligro en este momento para la sociedad nuestra’”, explicó.

De igual manera, el abogado colombiano explicó qué puede hacer una persona cuando siente que será deportado de forma inminente. “Tú puedes solicitar la convención contra la tortura, una solución que se llama el withholding of removal. El problema es que el debido proceso se está violentando un poco, se está pasando por encima y es cuando se ven las deportaciones. Entonces, lo que tú llamas el pataleo jurídico sí existe, el problema es que nos permitan hacerlo”.

Por cuenta de estas medidas tan estrictas por parte del gobierno estadounidense, el abogado colombiano refirió que ha notado, con asombro, cómo muchas personas están buscando como destino al país vecino de Estados Unidos, es decir Canadá. “Lo que más nos sorprende a nosotros no es la cantidad de consultas en diferentes casos, sino la cantidad de personas consultándonos para irse para Canadá, porque nosotros también trabajamos derecho canadiense. Entonces las personas están empezando a buscar Canadá como un nuevo horizonte, incluso yéndose por frontera, no conociendo los factores determinantes para poder entrar o no entrar a ese país”.