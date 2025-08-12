EE. UU. anuncia nuevo requisito para solicitar el pasaporte que afecta a este grupo de personas

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos han implementado una serie de modificaciones en los procesos y en los requisitos para solicitar o renovar el pasaporte norteamericano, con la finalidad de garantizar que no haya procedimientos fraudulentos y las personas puedan hacer uso de su documento en viajes internacionales y domésticos sin inconvenientes.

El más reciente cambio tiene relación con la edad de los estadounidenses.

De acuerdo con la entidad gubernamental que expide el pasaporte, las personas que son menores de 25 años no podrán completar la solicitud para renovar el documento por la página web. Hacer la solicitud y todo el proceso en línea representa que sea más ágil y sencillo obtener el pasaporte, sin embargo, es un beneficio para los mayores de 25 años.

Los pasaportes pueden ser renovados en internet si se cumplen ciertos requisitos. | Foto: Getty Images

Para quienes no cumplan con ese requisito, deben dirigirse a las instalaciones del Departamento de Estado para completar el procedimiento.

Además, la entidad del gobierno ha detallado que los estadounidenses que vayan a renovar el pasaporte por internet deben tener en cuenta que el documento tiene que vencer en un plazo de un año, o haber vencido en menos de cinco años. Al mismo tiempo, la persona no puede haber hecho algún cambio en su nombre, fecha o ligar de nacimiento.

Las autoridades aconsejan a los solicitantes no planear un viaje dentro de las seis semanas posteriores de solicitar el pasaporte, debido a que este podría tardar y complicar los planes de viaje de las personas. Y piden que se presenten pasaportes en buen estado, no puede estar dañado, mutilado ni robado.

El Departamento de Estado ha implementado varios cambios en el proceso. | Foto: Getty Images

Para el final del procedimiento, es requisito vivir en Estados Unidos, presentar una fotografía con las especificaciones correctas y hacer el pago respectivo.

Al mismo tiempo, el Departamento de Estado tiene publicado en su página oficial que los pasaportes entregados hace 15 años o más no podrán ser renovados, por lo que el ciudadano debe iniciar un proceso nuevo. También, hay limitaciones para los pasaportes emitidos por personas menores de 16 años.

Si el documento está severamente dañado, si fue robado o está reportado como perdido, no se hará válido el proceso para la renovación.

Una parte de la población debe completar el procedimiento presencial. | Foto: Getty Images

El Gobierno ha establecido que algunas personas pueden hacer el proceso de solicitar y renovar el pasaporte por la página de internet para evitar demoras y agilizar el proceso, especialmente en temporadas de alta demanda, donde cientos de estadounidenses programan citas presenciales y se provoca un colapso en la emisión de los documentos.