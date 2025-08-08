EE. UU. cancela millonarios contratos de vacunas tras polémicas afirmaciones: advierten alarmantes riesgos

El gobierno de Estados Unidos usó afirmaciones falsas para justificar la rescisión de 22 contratos federales para vacunas basadas en ARNm, a las que se les atribuye haber salvado millones de vidas durante la pandemia de covid, aseguraron investigadores el viernes.

El secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., anunció el martes la cancelación de contratos por unos 500 millones de dólares, una decisión calificada de “duro golpe” por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero el organismo de control de la desinformación NewsGuard identificó una serie de falsedades que Kennedy promovió al argumentar los recortes.

El secretario de Salud de EE. UU., Robert Kennedy Jr. | Foto: Getty Images

Kennedy sostuvo que las vacunas de ARNm son responsables de “nuevas mutaciones” de virus, creando así nuevas variantes que pueden prolongar las pandemias.

“Se equivoca (...) Ninguna vacuna, incluida la de ARNm, fomenta nuevas mutaciones”, dijo Stephen Evans, profesor de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, al Science Media Centre, con sede en Londres.

Kennedy también dijo que las vacunas de ARNm “no protegen eficazmente contra infecciones de las vías respiratorias superiores como la del covid” y que la tecnología de ARNm “presenta más riesgos que beneficios”.

Pero Evans señaló que las vacunas son “extremadamente eficaces contra el covid, al prevenir muertes, hospitalizaciones e infecciones clínicas o subclínicas”.

La OMS ha asegurado que las vacunas representan un importante avance para la salud mundial. | Foto: istock

“Ninguna vacuna tiene una incidencia cero de efectos secundarios (...) pero los beneficios superan ampliamente los riesgos”, subrayó Charles Bangham, profesor de inmunología del Imperial College de Londres, al Science Media Centre.

El máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia de inmunización deploró el jueves la decisión de Estados Unidos.

“La vacuna con ARNm es una tecnología muy importante que nos ha sido extremadamente útil para luchar contra el covid”, dijo Joachim Hombach, y destacó que ese tipo de vacuna “puede adaptarse muy rápidamente”.

A diferencia de las vacunas tradicionales, que utilizan formas debilitadas o inactivadas del virus o la bacteria objetivo, las de ARNm introducen instrucciones genéticas en las células del huésped, lo que las incita a producir un señuelo inofensivo del patógeno y capacita al sistema inmunitario para combatir el patógeno real.

Los expertos advierten sobre riesgos para la salud mundial tras la cancelación de los contratos. | Foto: istock

Expertos estadounidenses advirtieron que los recortes de financiación amenazan la salud pública de todo el mundo.

Hace dos décadas que Kennedy siembra desinformación sobre las vacunas y, desde que asumió en febrero, lleva adelante una importante revisión de la política sanitaria de Estados Unidos.

Por ejemplo, despidió a un panel de expertos asesor en vacunas, que reemplazó por personas que él designó. En su primera reunión, el nuevo panel votó a favor de prohibir un conservante de vacunas históricamente seguro, pero criticado por parte del movimiento antivacunas.

También ordenó un nuevo estudio exhaustivo sobre la relación, ya desacreditada, entre las vacunas y el autismo.