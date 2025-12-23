EE. UU. difunde video de ‘Papa Noel’ arrestando inmigrantes y ofrece miles de dólares a quienes salgan de país bajo estas condiciones

Las agencias de inmigración de Estados Unidos suelen publicar mensajes y videos alusivos a la deportación y a las sanciones que enfrentan las personas que residen de manera irregular en el país de Norte América. Así, aprovechan las diferentes temporadas para unirse a las tendencias en redes sociales y volver virales sus mensajes.

Este día, en vísperas de Navidad, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) compartió un video en sus redes sociales donde aparece ‘Papa Noel’, hecho con inteligencia artificial, apoyando las labores de los oficiales y usando un uniforme de las autoridades: este arresta extranjeros, procesa a los detenidos y vigila la deportación. “Feliz Navidad”, se lee al final del video.

La publicación del ICE tiene la intención de motivar a los inmigrantes indocumentados a que salgan de manera voluntaria del país, antes de ser detenidos por los agentes y enfrentar la deportación, que además afecta la futura entrada a Estados Unidos.

“Autodepórtate hoy con la aplicación CBP Home, gana $3,000 y pasa la Navidad en casa con tus seres queridos“, trinó el ICE junto con el clip de Papa Noel.

La aplicación para celular CBP Home permite a los extranjeros, sin estatus regular, que se registren para volver de manera voluntaria a sus países de origen. Al tomar esta alternativa, el Gobierno les da 1.000 dólares, además de que las multas y sanciones en Estados Unidos quedan anuladas. Aquellos que se autodeportan, además, regresan a sus naciones como turistas, lo que les permite en un futuro regresar al país norteamericano, con los documentos legales.

El lunes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que la administración aumentó a 3.000 dólares el pago que reciben las personas que deciden salir del país antes de ser deportados. Este ofrecimiento es válido para quienes se registren en la mencionada aplicación antes de que acabe el año, como parte de una campaña para motivar a los extranjeros a pasar fiestas navideñas con sus familias en el país de origen.

“El incentivo de vacaciones es válido hasta finales de 2025“, agrega el ICE en su publicación de X.

“El programa CBP Home permite a los extranjeros elegibles a regresar a su hogar como viajeros regulares, sin arrestos, detenciones o restricciones. Es una alternativa segura y ordenada que brinda asistencia y flexibilidad, no miedo”, detalla, por su parte, CBP en la página web del aplicativo móvil.

“Una vez que los extranjeros no delincuentes que están ilegalmente en Estados Unidos envíen su intención de salir a través de la aplicación CBP Home y pasen la investigación, ICE les eliminará temporalmente la prioridad para su detención o aplicación de la ley antes de su salida programada”, complementa la información.