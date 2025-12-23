Estados Unidos

EE. UU. difunde video de ‘Papa Noel’ arrestando inmigrantes y ofrece miles de dólares a quienes salgan de país bajo estas condiciones

Las autoridades migratorias han sido insistentes en que las personas sin estatus regular deberían abandonar el país voluntariamente, lo que representa varios beneficios.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
23 de diciembre de 2025, 11:07 p. m.
El ICE motiva a los extranjeros indocumentados a "autodeportarse"
El ICE motiva a los extranjeros indocumentados a "autodeportarse" Foto: Tomada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas/X

Las agencias de inmigración de Estados Unidos suelen publicar mensajes y videos alusivos a la deportación y a las sanciones que enfrentan las personas que residen de manera irregular en el país de Norte América. Así, aprovechan las diferentes temporadas para unirse a las tendencias en redes sociales y volver virales sus mensajes.

Este día, en vísperas de Navidad, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) compartió un video en sus redes sociales donde aparece ‘Papa Noel’, hecho con inteligencia artificial, apoyando las labores de los oficiales y usando un uniforme de las autoridades: este arresta extranjeros, procesa a los detenidos y vigila la deportación. “Feliz Navidad”, se lee al final del video.

La publicación del ICE tiene la intención de motivar a los inmigrantes indocumentados a que salgan de manera voluntaria del país, antes de ser detenidos por los agentes y enfrentar la deportación, que además afecta la futura entrada a Estados Unidos.

Embajada de Estados Unidos en Bogotá envía un mensaje a los colombianos indocumentados y los anima a regresar

“Autodepórtate hoy con la aplicación CBP Home, gana $3,000 y pasa la Navidad en casa con tus seres queridos“, trinó el ICE junto con el clip de Papa Noel.

Noticias Estados Unidos

Retiran del mercado salchichas listas para consumo por posible presencia de metal; atención a estos tres estados en EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos refuerza ofensiva antidrogas en Colombia, mientras Trump amenaza con atacar por tierra

Noticias Estados Unidos

No paran las redadas contra los inmigrantes en Navidad: la Casa Blanca rechaza la solicitud de los obispos católicos

Noticias Estados Unidos

Carretera en la que murió el cocreador de ‘Call of Duty’: una pista de carreras informales

Noticias Estados Unidos

Fiscal de Nueva York, Letitia James, le gana a la administración Trump: este es el caso que falló en contra del presidente

Noticias Estados Unidos

Peores aeropuertos en Estados Unidos para esta Navidad: lista de web especializada indica cuáles fueron los que más cancelaciones y retrasos tuvieron

Noticias Estados Unidos

Este es el país latinoamericano por el que Estados Unidos apuesta para potenciarlo: le haría millonarias donaciones

Confidenciales

El excapo Miguel Rodríguez Orejuela vuelve a buscar su libertad en la justicia de Estados Unidos

La aplicación para celular CBP Home permite a los extranjeros, sin estatus regular, que se registren para volver de manera voluntaria a sus países de origen. Al tomar esta alternativa, el Gobierno les da 1.000 dólares, además de que las multas y sanciones en Estados Unidos quedan anuladas. Aquellos que se autodeportan, además, regresan a sus naciones como turistas, lo que les permite en un futuro regresar al país norteamericano, con los documentos legales.

ICE puede desvincularse de la poliíca local por proyecto de ley
ICE compartió el video en vísperas de Navidad. Foto: getty

El lunes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que la administración aumentó a 3.000 dólares el pago que reciben las personas que deciden salir del país antes de ser deportados. Este ofrecimiento es válido para quienes se registren en la mencionada aplicación antes de que acabe el año, como parte de una campaña para motivar a los extranjeros a pasar fiestas navideñas con sus familias en el país de origen.

El ICE y la policía estadounidense no podrían colaborar más entre ellos: cambiarían las políticas migratorias

“El incentivo de vacaciones es válido hasta finales de 2025“, agrega el ICE en su publicación de X.

x
CBP tiene dispuestas algunas apps para ayudar a gestionar la situación migratoria. Foto: NurPhoto via Getty Images

“El programa CBP Home permite a los extranjeros elegibles a regresar a su hogar como viajeros regulares, sin arrestos, detenciones o restricciones. Es una alternativa segura y ordenada que brinda asistencia y flexibilidad, no miedo”, detalla, por su parte, CBP en la página web del aplicativo móvil.

Viajar en Navidad y en fin de año con tarjeta de residencia: estos son los documentos infaltables si quiere regresar sin problemas

“Una vez que los extranjeros no delincuentes que están ilegalmente en Estados Unidos envíen su intención de salir a través de la aplicación CBP Home y pasen la investigación, ICE les eliminará temporalmente la prioridad para su detención o aplicación de la ley antes de su salida programada”, complementa la información.

Mas de Noticias Estados Unidos

Retiran salchichas del mercado en USA

Retiran del mercado salchichas listas para consumo por posible presencia de metal; atención a estos tres estados en EE. UU.

x

EE. UU. difunde video de ‘Papa Noel’ arrestando inmigrantes y ofrece miles de dólares a quienes salgan de país bajo estas condiciones

x

Estados Unidos refuerza ofensiva antidrogas en Colombia, mientras Trump amenaza con atacar por tierra

Católicos rezan por migrante

No paran las redadas contra los inmigrantes en Navidad: la Casa Blanca rechaza la solicitud de los obispos católicos

Vince Zampella

Carretera en la que murió el cocreador de ‘Call of Duty’: una pista de carreras informales

Letitia James Vs Trump

Fiscal de Nueva York, Letitia James, le gana a la administración Trump: este es el caso que falló en contra del presidente

El aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, registró retrasos en sus operaciones este viernes debido a fuertes vientos y lluvias asociadas a un sistema de tormentas que afecta al noreste de Estados Unidos.

Peores aeropuertos en Estados Unidos para esta Navidad: lista de web especializada indica cuáles fueron los que más cancelaciones y retrasos tuvieron

x

Este es el país latinoamericano por el que Estados Unidos apuesta para potenciarlo: le haría millonarias donaciones

Esta fue la joven que se graduó de la universidad con 19 años de edad.

Joven se graduó del colegio y seis meses después tenía título universitario: se ahorró más de 300 millones de pesos

x

Hermana de Lionel Messi se accidenta en Miami y se fractura la columna: estaba a punto de casarse con un entrenador de Inter de Miami

Noticias Destacadas