EE. UU. endurece visas para los asistentes al Mundial 2026 y advierte que algunos países tendrán más trabas para ingresar al torneo

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que las autoridades migratorias examinarán con especial cuidado las solicitudes de visa de las personas que quieran asistir al Mundial de Fútbol 2026.

El torneo futbolístico más importante del mundo inicia el 11 de junio del próximo año. Este se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Desde ya son millones de personas las que están concretando sus planes de viaje para apoyar a sus selecciones.

Estás acciones serán implementadas en el país tras una reunión que se llevó a cabo en la Casa Blanca dos semanas atrás, entre el presidente Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Tenemos un proceso establecido que implementaremos para la aprobación de visas. Todos serán examinados a fondo, pero serán bienvenidos a este país“, declaró entonces Noem desde el Despacho oval, en la Casa Blanca.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. | Foto: Getty Images

“Espero que en todo el mundo, la gente sepa que Estados Unidos está emocionado de traer a sus familias aquí para disfrutar de este evento“, agregó.

En esa misma reunión, el mandatario estadounidense aseguró que para algunas nacionalidades sería “muy fácil” obtener la visa para asistir al torneo, mientras que para otros países será “un poco más difícil”.

El mundial se celebrará del 11 de junio al 19 de julio del 2026. La final tendrá lugar en el estadio MetLife a las afueras de la ciudad de Nueva York.

Las personas que quieran asistir al mundial deberían solicitar la visa lo más pronto posible. | Foto: Getty Images

Sin embargo, este se llevará a cabo en medio de duras políticas migratorias que ha implementado el presidente Trump desde su vuelta a la Casa Blanca. Desde enero, se han detenido y deportado miles de extranjeros indocumentados, se han revocado permisos de residencia a diferentes nacionalidades y se han implementado medidas que endurecen el proceso para obtener la visa.

Recientemente, la administración informó que se están revisando más de 55 millones de visas aprobadas, con el fin de determinar quién podría perder el documento, por representar un riesgo a la seguridad del país norteamericano.

Las autoridades revisarán con cuidado las solicitudes de visa. | Foto: Getty Images

Al mismo tiempo, funcionarios de la Presidencia, especialmente el Departamento de Estado, recomienda a los extranjeros y aficionados del fútbol que inicien con sus solicitudes de visado lo más pronto posible.

Lo anterior debido a que el procedimiento puede tardar meses, lo que complicaría los planes de viaje si se deja este requisito para último momento. Actualmente, las entidades migratorias enfrentan retrasos en la aprobación de los documentos de viaje, por lo que las personas deberían presentarse ante la embajada cuanto antes.