El lugar de EE.UU. que se resiste a la inteligencia artificial impidiendo que se construya un ‘data center’

Lo que comenzó como una reunión local terminó convirtiéndose en un ejemplo de cómo la presión ciudadana puede cambiar decisiones de gran escala.

En Nuevo Brunswick, una localidad del estado de Nueva Jersey, un proyecto para construir un centro de datos fue cancelado tras la reacción organizada de sus habitantes.

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El plan contemplaba levantar esta infraestructura en un terreno abandonado donde años atrás funcionó una planta automotriz.

El lugar, rodeado por viviendas y una línea férrea, iba a transformarse en un punto clave para el almacenamiento de datos digitales, impulsado por una firma de inversión privada.

Los data center son de suma importancia para el crecimiento de la inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Sin embargo, todo cambió en cuestión de días. Los residentes conocieron la iniciativa poco antes de su aprobación definitiva, durante un encuentro técnico.

A partir de ese momento, comenzó una rápida movilización: circularon videos en redes sociales, se repartió información en espacios públicos (incluido el campus de la Universidad de Rutgers) y el tema ganó visibilidad.

La presión se hizo evidente el día de la votación. Más de 300 personas llegaron a una sala con capacidad limitada, obligando a las autoridades a replantear la decisión. Antes de abrir el espacio de participación ciudadana, el proyecto ya había sido retirado.

El caso ha llamado la atención porque refleja una discusión que está creciendo en todo Estados Unidos. Los centros de datos se han vuelto fundamentales para el funcionamiento de servicios digitales, desde plataformas empresariales hasta sistemas hospitalarios y educativos.

Sin embargo, también generan inquietudes por su alto consumo energético, su impacto ambiental y los beneficios reales que dejan en las comunidades donde se instalan.

En Nuevo Brunswick, varios residentes cuestionaron precisamente ese punto. Algunos consideraban que el proyecto no ofrecía suficientes empleos para justificar su impacto.

El fenómeno no es aislado. El crecimiento acelerado de tecnologías como la inteligencia artificial ha disparado la necesidad de este tipo de infraestructuras en todo el país. Pero la expansión no ha ido de la mano con el desarrollo energético necesario, lo que ha empezado a generar efectos como el aumento en los costos de electricidad en algunos estados.

Estados Unidos se ha empeñado en ser pionero en materia de inteligencia artificial. Foto: Getty Images via AFP

En paralelo, también crece la resistencia. Encuestas recientes muestran que una mayoría de ciudadanos se opone a tener estos centros cerca de sus comunidades.

El caso de Nuevo Brunswick podría marcar un antes y un después. Activistas y líderes locales aseguran que ahora reciben consultas desde distintos puntos del país sobre cómo organizarse para enfrentar iniciativas de este tipo.

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Mientras tanto, el debate sigue escalando. Algunos sectores políticos ya plantean la necesidad de frenar temporalmente este tipo de construcciones hasta entender mejor sus efectos.

La discusión, más allá de lo local, abre una pregunta clave: cómo equilibrar el avance tecnológico con el impacto en la vida de las comunidades.