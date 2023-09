El misterioso edificio de Nueva York que no tiene ventanas; ¿dónde queda y cuál es su función?

¿Qué secretos guarda el edificio de AT&T?

Una investigación que hizo el medio The Intercept en 2016 sacó algunos posibles secretos a la luz sobre el edificio. Según lo indagado, se llegó a la conclusión que allí operada una base secreta de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés).

Según documentos filtrados por Edward Snowden, allí funcionaba el sitio de vigilancia con el nombre código Titanpointe. Incluso, en el artículo de The Intercept hubo declaraciones de trabajadores de AT&T el cual expresó que allí “existe un importante interruptor de entrada internacional que enruta las llamadas telefónicas entre los Estados Unidos y países de todo el mundo”, por lo cual se podrían espiar e interceptar llamadas.

En la red social X, antes conocida como Twitter, se ha especulado que es un edificio donde trabajan vampiros, debido a que estos seres no pueden tener contacto directo con la luz.

Los edificios de Nueva York están hundiendo a la isla

La ciudad se está acercando al agua a un ritmo de 1 a 2 milímetros por año, “con algunas áreas hundiéndose mucho más rápido” y si bien eso puede no parecer significativo para los ojos inexpertos, el descenso gradual hace que la ciudad de Nueva York sea extremadamente vulnerable a los desastres naturales, según The New York Post.