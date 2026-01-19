Texas vuelve a colocarse en el centro del debate energético estadounidense.

Una reciente evaluación del Servicio Geológico de Estados Unidos estima que en el subsuelo profundo de la Cuenca Pérmica existen 1.600 millones de barriles de petróleo y más de 28 billones de pies cúbicos de gas natural que podrían extraerse con la tecnología actual.

El hallazgo no implica producción inmediata, pero sí reabre la discusión sobre el futuro del petróleo y el gas en un momento clave, marcado por la transición energética.

Texas, otra vez centro del boom energético en Estados Unidos

Un informe recién publicado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha puesto de relieve el subsuelo profundo de la Cuenca Pérmica, que abarca buena parte de Texas y se extiende hacia el sureste de Nuevo México.

Esta zona alberga recursos de hidrocarburos mucho más vastos de lo que se creía hasta ahora.

Según la evaluación oficial, las formaciones de esquisto Woodford y Barnett contienen un estimado de 1,6 mil millones de barriles de petróleo y 28,3 billones de pies cúbicos de gas natural que podrían ser recuperables con la tecnología actual, como se registra en los documentos oficiales de la USGS.

Esta cifra no representa reservas ya producidas, sino recursos “técnicamente recuperables” con métodos avanzados como perforación horizontal y fracturación hidráulica.

Los expertos del USGS detallan que estos datos se derivan de una evaluación geológica rigurosa realizada en siete unidades de análisis dentro de las dos formaciones, que históricamente habían sido menos explotadas porque se encuentran a profundidades de hasta 20.000 pies.

El informe subraya que, desde finales de los años 90, estas capas han producido cantidades modestas de petróleo, pero que el potencial no detectado hasta ahora es sustancial.

Aunque las cifras no implican que ya exista infraestructura inmediata para extraer todo ese volumen, sí reafirman el papel central de Texas como epicentro energético nacional.

La Cuenca Pérmica ya aporta más del 40 % de la producción petrolera de Estados Unidos.

Estas estimaciones sugieren que su vida útil y capacidad productiva podrían extenderse significativamente si la industria decide invertir en explotar estos objetivos más profundos.

Impulsos tecnológicos y debates ambientales en un contexto de transición energética

El avance tecnológico ha sido el principal motor que ha hecho posible reevaluar estos recursos.

Técnicas como la fracturación hidráulica y la perforación direccional han permitido que zonas anteriormente inalcanzables pasen a ser consideradas económicamente viables.

Según declaraciones de los propios geólogos involucrados en la evaluación, estos métodos han redefinido los límites de lo que se entiende por recuperable, transformando formaciones secundarias en objetivos de interés para las petroleras.

Sin embargo, este hallazgo también llega en un momento en que los debates sobre cambio climático, transición energética y dependencia de combustibles fósiles han cobrado fuerza a nivel global.

Grupos ambientalistas señalan que el desarrollo de nuevos recursos petroleros y de gas puede contradecir los compromisos climáticos.

Sin embargo, defensores de la industria argumentan que una mayor producción doméstica puede reforzar la seguridad energética y reducir la dependencia de importaciones.

El informe del USGS no pasa por alto estas tensiones: al definir estos recursos como técnicamente recuperables, deja abierta la puerta a que decisiones económicas, regulatorias y de mercado determinen si, cuándo y en qué escala se explotarán.

La decisión final recae tanto en la industria como en reguladores federales y estatales que deben equilibrar beneficios económicos con impactos ambientales y sociales en un contexto de rápida evolución energética.