Suscribirse

Estados Unidos

El sueño americano ya cuesta más de 5 millones de dólares según estudio. Estos son los valores que más se han incrementado

La inflación y diferentes coyunturas han hecho que se incremente el costo de vida en Estados Unidos.

Redacción Mundo
22 de septiembre de 2025, 9:32 p. m.
x
El término fue acuñado por primera vez en los años 30, cuando los Europeos veían en el país una oportunidad para crecer | Foto: Getty Images

El famoso “sueño americano” es una de las razones de antaño por las cual los extranjeros deciden emigrar a Estados Unidos para conseguir mejores oportunidades y producir bonanza económica.

A través de las décadas, este ideal se ha ido desdibujando con las coyunturas propias de cada época. Las proyecciones en cuanto a movilidad social, libertad individual, calidad de vida, vivienda, educación para los hijos y seguridad, ya es más costoso y casi inalcanzable para un empleo raso.

x
Miles de personas optan por emigrar a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades monetarias | Foto: Getty Images

Así bien, un estudio realizado por el portal Investopedia, afirma que conseguir el sueño americano ya cuesta más de 5 millones dólares, que solo pueden ser alcanzados si se está en un hogar con doble ingreso y cuenta con educación universitaria.

Contexto: “Ley del Sueño Americano 2025″: así beneficiará a millones de personas que no pueden acceder a una vivienda en Estados Unidos

La investigación usó datos disponibles de la Oficina de Estadísticas Laborales y el Instituto de Política Económica.

Las categorías analizadas fueron:

  • Jubilación
  • Cuidado de la salud
  • Ser propietario de una vivienda
  • Criar dos hijos y pagar la universidad
  • Compra de coches nuevos
  • Unas vacaciones anuales
  • Tener mascotas
  • Pagar una boda

Estas variables son los componentes que, comúnmente, tiene el sueño americano según encuestados.

Uno de los rubros más importantes se ha encarecido por las altas tasas de hipoteca, y en general la crisis económica que deriva en la disminución de la solicitud del crédito para adquirir vivienda.

x
Las viviendas en EE. UU. tienen diversos tamaños, pero en general hay terreno disponible para construir en miles de condados. | Foto: Getty Images

Si desea comprar una casa unifamiliar, el costo actual es 415.000 dólares, que igual costará el doble si accede a modelos hipotecarios estándares, llegando a los US$957.000 en promedio.

Contexto: Así es como la IA le puede ayudar a conseguir préstamos hipotecarios en EE. UU., incluso para inmigrantes que quieren adquirir vivienda

En cuanto a la compra de un auto, comprar y financiar un vehículo está por los 900 mil dólares que incluye pagos mensuales, seguro y los inevitables costos de mantenimiento.

x
El tamaño del país norteamericano hace que un vehículo sea muy apetecido para tener buena movilidad. | Foto: Getty Images

Por otra parte, la crianza de dos hijos podría representarle casi US$870.000 en términos de educación en sus diferentes etapas, comida, transporte y otros gastos.

En cuanto a las variables de cuidado y una posible jubilación, una atención médica de calidad costaría aproximadamente 414 mil dólares anuales durante su vida adulta entre los 22 y 85 años.

El mayor monto del sueño americano lo ocupa el proceso de jubilación o pensión, etapa en la que necesitaría unos 1.6 millones de dólares en ahorros para solventar los US$63.000 por año desde los 65 años y con expectativa de vida de dos décadas más.

Contexto: Así funciona la regla de los ocho años del seguro social en Estados Unidos: clave para recibir más dinero en la jubilación

Ya en el ocio se estima una suma de 2.867 dólares por personas del hogar, si cada año se van de vacaciones. Y si se quieren casar, el monto asciende a los US$38.200 promedio para la ceremonia y documentos necesarios.

Estos valores van de acuerdo a una tasa estimada de inflación de 2.8% cada dos años, y advierten que no se pretende implantar lo que estrictamente debe tener el Sueño Americano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ordenan arresto contra el exinterventor del Gobierno Petro en la Nueva EPS por desacato a fallo judicial

2. Daniel Quintero invita a café a precandidatos presidenciales del Pacto Histórico después de “tormenta” con Gustavo Bolívar

3. Momento en el que un soldado arriesga su vida al encontrar depósito con explosivos en el Caquetá

4. Así reaccionó Gustavo Petro al enterarse del asesinato del cantante B-King en México

5. Santa Fe se quedaría sin técnico: aseguran que Jorge Bava tiene nuevo equipo en otro país

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosSueño americanoViviendaHipoteca

Noticias Destacadas

Alexandre de Moraes y Jair Bolsonaro

EE. UU. endurece sanciones contra Alexandre de Moraes, juez del caso Jair Bolsonaro, y provoca turbulencia financiera en Brasil

Redacción Mundo
Robin, una innovación para mantener felices y sin depresión a los niños en los hospitales

La IA revoluciona la atención hospitalaria infantil en cuatro estados de EE. UU.: “les da alegría a todos”

Redacción Semana
x

El sueño americano ya cuesta más de 5 millones de dólares según estudio. Estos son los valores que más se han incrementado

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.