El video viral que cambió una vida: un veterano de guerra de 88 años obtiene más de un millón en donaciones tras perder su pensión

En redes sociales se viralizó la historia de un veterano de guerra estadounidense que recibió una generosa donación tras perder su pensión luego de que la empresa General Motors quebró años atrás, por lo que debe seguir trabajando para sostenerse económicamente.

La historia de Ed Bambas rondó por internet por primera vez gracias a un video del creador de contenido @itssozer, quien publicó en su perfil de TikTok el testimonio del veterano del Ejército de Estados Unidos, quien ahora trabaja en una tienda de conveniencia en la ciudad de Detroit, Michigan.

Según él, no puede permitirse dejar de trabajar a sus 88 años, pues tras la quiebra de la empresa para la que trabajó —en el 2012— provocó que perdiera los beneficios económicos del gobierno.

Ese primer video conmovió a cientos de personas que se mostraron en la disposición de donar dinero al hombre, con el fin de aportar a sus ingresos, por lo que el tiktoker, de origen australiano, abrió un fondo que ya supera el millón de dólares.

La campaña, que está disponible en la página web de donaciones GoFundMe, tenía el objetivo de ayudar al veterano un par de días, ya que este se dedica a su trabajo ocho horas al día, los cinco días de la semana.

La campaña tenía el objetivo de ayudar unos días al hombre, pero superó las expectativas en muy poco tiempo. | Foto: 123 Rf

Sin embargo, su historia atrapó a al menos 25.000 donantes que ayudaron a crear un fondo de hasta 1,2 millones de dólares para Bambas.

“¡En menos de 36 horas, hemos recaudado MÁS DE $1,000,000 para Ed, un veterano de 88 años!“, escribió Samuel Weidenhofer (itssozer en redes sociales) en su perfil de Instagram, con una foto donde aparece él junto a Bambas.

“Después de perder su pensión y a su esposa hace 7 años, Ed ha luchado por reconstruir su vida desde cero, dando todo lo que tiene solo para recuperar algo de estabilidad“, detalló el creador de contenido.

“Ahora, gracias a la generosidad de esta increíble comunidad, Ed por fin puede dejar de preocuparse por sobrevivir“, se lee en la publicación del pasado martes, 2 de diciembre. ”Puede vivir la vida que siempre soñó, con la paz y la comodidad que se ha ganado tras años de lucha“.

Y aprovechó para agradecer a las personas que se unieron a la campaña.

“Lo hicimos juntos. Es obra tuya y demuestra el poder de la unión de las personas por algo más grande que ellas mismas“, escribió Weidenhofer.